Nvidia Shield TV 8.2 : l’upscaling 4K s’améliore sur la box Android via une nouvelle mise à jour

Les Nvidia Shield se dotent d’une vingt-cinquième mise à jour firmware. Via ce nouveau patch, le constructeur améliore notamment l’upscaling sur la quasi-totalité de ses box Android, tandis que d’autres ajouts sont également à noter du côté de la télécommande.

Nvidia continue de suivre avec assiduité ses Nvidia Shield. En début d’année 2020, l’entreprise américaine a affiné sa formule et lancé deux excellentes box Android : les Nvidia Shield TV et TV Pro 2019. Ces boitiers multimédias ont intégré pour la première fois l’upscaling 4K assisté par une intelligence artificielle.

Pour rappel, ce procédé permet d’adapter le contenu affiché à l’écran pour le diffuser en 4K, dans le cas où la définition du contenu est inférieure à celle de votre téléviseur. Jusqu’alors, les Nvidia Shield TV et TV Pro pouvaient upscaler des contenus en 720p et 1080p. Désormais, les utilisateurs pourront également améliorer l’affichage des contenus diffusés en 360p et en 1440p.

En outre, la Nvidia Shield TV Pro est maintenant capable d’upscaler en 4K 60 Hz les retransmissions sportives en direct, les vidéos YouTube en HD ainsi que les lives sur Twitch. Notez que cette fonctionnalité sera également possible sur les jeux en streaming via le Geforce Now, le service de cloud gaming de la marque.

Il faut préciser que l’upscaling 4K n’est pas disponible sur les Shield de 2017 et 2015. Néanmoins, ce firmware inclut l’autoframerate, une fonction qui permet d’adapter automatiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction du débit de la vidéo affichée.

La télécommande fait peau neuve

Cette mise à jour firmware appelée « Shield Experience Upgrade 8.2 » s’attarde ensuite sur la télécommande. L’accessoire indispensable accueille de nouvelles options de personnalisation. En effet, le bouton personnalisable peut désormais réaliser trois actions prédéfinies au lieu d’une seule.

Pour ce faire, il suffit d’attribuer une commande spécifique entre l’appui simple, le double appui et l’appui prolongé. Par ailleurs, le contrôle par infrarouge est maintenant compatible avec les vidéoprojecteurs, les enregistreurs numériques et les barres de son. Le changement de la source est aussi disponible, seulement sur les télécommandes des Shield TV de 2019.

Mis à part cette spécificité, toutes les nouvelles options de la télécommande sont accessibles sur l’ensemble des Nvidia Shield, du premier modèle de 2015, en passant par celles de 2017 et 2019. On notera ensuite pêle-mêle l’intégralité du patch de sécurité Android de juin 2020, l’ajout du protocole de partage SMBv3 ou encore la possibilité de convertir des vidéos HDR en SDR.

