Téléfoot : la chaîne dédiée au football sera disponible chez Free

Téléfoot est la nouvelle chaîne de Mediapro dédiée au football. Elle est disponible chez SFR et Bouygues, et maintenant aussi chez Free. L’opérateur a en effet signé un contrat qui lui permet de proposer ce contenu à ses abonnés pour les prochaines saisons. Ce dit contrat court jusqu’à la saison 2023/2024.

Ainsi, il sera possible, contre un abonnement, de suivre les matchs en 4K de votre équipe favorite, à condition que celle-ci soit en Ligue 1 ou Ligue 2. Si elle s’est qualifiée pour une coupe d’Europe, vous pourrez également suivre ses pérégrinations sur la chaîne. En effet, en plus de diffuser une grande partie de la Ligue 1, Téléfoot permet de suivre l’Europa League, mais également la Champions League. Pour cette dernière, notons que seule la saison 2020/2021 est pour le moment concernée.

Free mise sur le foot

Telefoot, toute fraîchement lancée, vous permet de suivre les matchs français et européens pour une somme de 26 euros par mois si vous vous engagez sur 12 mois. Pour profiter d’une offre sans engagement, il faut débourser 30 euros par mois. Tout cela en plus de votre abonnement Internet classique, ce qui est logique. Free n’a pas encore annoncé la date d’arrivée précise de Téléfoot sur ses canaux, mais la chaîne ne devrait pas trop se faire attendre. La Ligue 1 et la Ligue 2 ont en effet repris et la chaîne a fait ses premiers pas.

Free mise énormément sur le football en ce moment. Lors de la présentation de la Freebox Pop, Xavier Niel a présenté une nouvelle fonctionnalité gratuite, qui permet d’afficher les actions et les buts des matchs de Ligue 1 en léger différé sur votre écran. L’arrivé de Téléfoot permet d’enrichir cette offre et les fans de ballon rond ont donc tout intérêt à se diriger vers une offre de l’opérateur pour suivre leur équipe.

