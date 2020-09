Samsung présente The Sero : ce faux miroir cache une télévision qui pivote

À l’occasion de son événement appelé « Life Unstopable », Samsung a présenté de nouvelles télévisions cachées dans des objets du quotidien. The Sero est un faux miroir destiné au dressing et une vraie télévision qui peut changer d’orientation. Et il intègre toutes les fonctions d’une Smart TV usuelle.

Chaque année, Samsung organise une conférence début septembre à l’occasion de l’IFA, le salon d’électronique grand public qui se déroule à Berlin. Face aux conditions sanitaires mondiales, Samsung a décidé de transformer cette conférence en un événement en réalité virtuelle qui s’est déroulé ce matin. De nombreux produits ont été très succinctement présentés.

Nous vous présenterons les produits les plus intéressants tout au long de la matinée. Nous consacrerons notamment un article à The Premiere, un rétroprojecteur connecté avec tous les services Smart TV de Samsung. En voici justement un autre : il s’appelle The Sero.

The Sero est un téléviseur qui cache bien son jeu. Il ressemble à un miroir sur pied assez classique. Son cadre est rectangulaire et il s’intègre parfaitement dans un dressing, par exemple. Vous pouvez voir que ce faux miroir est surmonté d’une partie solide. Quand il est fermé, son orientation est verticale. Il aurait dû s’appeler « le caméléon ».

Faux miroir, mais vraie télé

Mais il s’agit bien d’une télévision. Une fois allumée, vous pouvez regarder la télévision en mode portrait (comme s’il s’agissait d’un téléphone), mais aussi en mode paysage. L’écran pivote pour devenir un téléviseur plus traditionnel (le contrôle est manuel ou déporté, via un smartphone). La partie solide sous l’écran cache les haut-parleurs stéréo. Naturellement, The Sero est une Smart TV. Vous y retrouvez donc tous les contenus et les services habituels.

The Sero est un téléviseur qui fait partie de la même stratégie que The Frame (le faux tableau qui cache un téléviseur) et The Terrace (une télévision étanche pour l’extérieur). Avec ces trois téléviseurs, Samsung souhaite intégrer un écran connecté dans chaque pièce de la maison. Et évidemment, cela demande quelques adaptations au niveau du design. Pour l’instant, aucun prix et aucune date de sortie pour cette télévision hors norme. Nous mettrons à jour cet article si ces informations sont communiquées par la marque.