Nvidia Shield TV 8.0.2 : support de la nouvelle télécommande et de la Xbox Elite 2, comment faire la mise à jour

La version 8.0.2 du firmware de la Shield TV de Nvidia est en cours de déploiement. Voici la liste de ses principales nouveautés et la méthode pour télécharger cette mise à jour.

Si la Nvidia Shield TV de 2019 propose une nouvelle télécommande, les possesseurs d’une version plus ancienne de l’appareil étaient jusqu’à présent privés de la moindre compatibilité avec le petit accessoire triangulaire. Depuis peu, Nvidia commercialise la télécommande individuellement, soit pour la remplacer en cas de problème, soit à destination des anciennes versions de la Shield TV, celles sorties en 2015 et 2017.

Et la bonne nouvelle, c’est que grâce à une mise à jour du firmware, la nouvelle télécommande est bel et bien compatible avec tous les modèles de la Shield TV, peu importe la date de sortie du matériel. Notez néanmoins que la télécommande n’est pas encore en vente sur la boutique française de Nvidia, mais qu’elle l’est déjà sur la version états-unienne du magasin en ligne. L’accessoire vaut 29,99 dollars et devrait rapidement débarquer dans l’Hexagone. Autre nouveauté de cette mise à jour : la prise en charge de la manette Xbox Elite 2. Par ailleurs, l’application Channels DVR peut désormais accéder au contenu enregistré sur un NAS.

Pour profiter de la mise à jour de cette nouvelle édition, c’est assez simple. Depuis l’écran d’accueil, de votre Shield TV, rendez-vous sur la fonction Paramètres, située tout en haut à droite. Sélectionnez ensuite la fonction Préférences relatives à l’appareil. Cliquez sur a propos, puis sur Mise à niveau du système. Si la fonction Mise à niveau automatique n’est pas activée (elle est désactivée par défaut), cliquez sur Vérifier la présence de mises à niveau. Sur le dernier écran, pressez encore l’option Vérifier la présence de mises à niveau. Notez qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, la version 8.0.2 ne semble pas avoir été totalement déployée au niveau mondial. Il faudra attendre encore quelques jours avant que la mise à jour soit réellement disponible partout, et en France notamment.

A lire aussi : Nvidia Shield TV, la mise à jour Android 9 Pie est disponible