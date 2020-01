Le prix des abonnements Nvidia GeForce NOW semble avoir fuité alors que le lancement grand public du service de jeu en streaming parait imminent. On découvre deux offres, dont une serait complètement gratuite. L’autre offre d’accès proposerait une qualité et un confort de jeu accrus, dès 4,99 dollars par mois.

L’année 2020 et les suivantes devraient voir le développement d’un marché encore dans son enfance : le jeu en streaming. On a déjà vu Google Stadia lancer son service et écoper d’une pluie de critiques, Microsoft s’apprête à lancer xCloud, et des solutions existent déjà depuis un certain temps comme les PC dans le cloud Shadow. Ou encore GeForce NOW de Nvidia !

Le service de jeu en streaming est disponible depuis 2015 en bêta gratuite et fermée. Il permet de jouer à des jeux AAA sur tous vos appareils : Mac, PC Windows, Nvidia Shield et depuis peu sur smartphone Android. Sur le site de la bêta on peut lire que le service donne accès à plus de « 400 jeux récents pris en charge, comme PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Fortnite, et plus à partir de Steam, Uplay, ou autres magasins numériques populaires ».

Deux offres : une gratuite, une payante ?

Comme pour Stadia ces jeux sont exécutés sur des serveurs distants doté de GPU Nvidia, et le flux vidéo est retransmis par internet sur l’appareil de votre choix. Les jeux s’installent de manière instantanée et ne requièrent pas de maintenance de la part de l’utilisateur. Un mode Ultra Streaming permet de jouer à ces jeux jusqu’à 120 images par seconde avec un temps de latence réduit.

Sur son compte twitter, Videocardz.com vient de lâcher une petite bombe. A en croire Videocardz.com, le lancement officiel du service se rapproche, et le prix des abonnements en dollars aurait fuité. On découvre ainsi deux formules : une formule gratuite baptisée GeForce NOW Free qui donne un « accès standard » et permet de jouer à des sessions pouvant aller jusqu’à « une heure de jeu ».

La formule payante baptisée GeForce NOW FOUNDERS est, elle, proposée à 4,99 dollars par mois. Elle offre selon VideoCardz.com un « accès prioritaire », « une session de jeu plus longue » et le Ray Tracing. Cette offre sera limitée dans le temps et il y aura une offre d’essai gratuite de 90 jours, toujours selon Videocardz.

Nvidia commence, en coulisses, à parler du lancement prochain du service. Néanmoins tout ce que nous avons le droit de vous dire à ce stade, c’est de conserver le recul qui s’impose avec ce genre d’information. Quant à nous, nous avons aussi quelques infos, mais on ne pourra rien vous dire avant le 4 février 2020 à 17:30. Patience, mère de toutes les vertus…