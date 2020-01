Warcraft III Reforged cheat codes : découvrez la liste des codes de triche

Warcraft III Reforged est enfin disponible ! Le jeu développé par Blizzard signe le retour en force des cheat codes, les fameux codes de triche. Grâce à ces quelques codes, les joueurs peuvent contourner les règles mises en place par les développeurs et faire tout et n’importe quoi. Voici la liste complète des codes pour tricher.

Les codes de triche étaient très populaires à l’époque de Warcraft III Reign of Chaos et Warcraft III The Frozen Throne. Warcraft III Reforged étant une refonte inspirée de ces deux jeux, il est possible de réutiliser les même cheat codes qu’à l’époque pour déverrouiller toutes les possibilités du jeu.

Comment activer les cheat codes de Warcraft III Reforged ?

Pour activer un des cheat codes ci-dessous dans le jeu, appuyez sur la touche « Entrée » pour ouvrir une fenêtre. Tapez alors le code de triche que vous avez choisi. Une fois que c’est fait, cliquez une nouvelle fois sur la touche « Entrée. Pour désactiver les codes de triche (et jouer à la loyale), il suffit de retaper le code dans cette même fenêtre. Certains codes demandent d’entrer des valeurs variables, comme une heure ou une date. Séparez le code de la donnée par un espace pour que ça fonctionne correctement.

La liste des cheat codes de Warcraft III Reforged

Accélérer les recherches : whoisjohngalt

Bloquer le temps à l’heure actuelle : daylightsavings

Construction rapide : warpten

Continuer de jouer après la défaite : strengthandhonor

Débloque tout l’arbre de recherche : synergy

Défaite automatique : somebodysetusupthebomb

Dépasser la limite de nourriture : pointbreak

Désactiver le temps de recharge des sorts : thedudeabides

Désactiver les conditions de victoire : itvexesme

Dévoiler toute la carte : iseedeadpeople

Coucher du soleil : lightsout

Lever du soleil : riseandshine

Mana infini : thereisnospoon

Montant d’or au choix : keysersoze + saisir un montant

Montant de bois au choix : leafittome + saisir un montant

Montant de bois et d’or au choix (entre 500 et 1 000 000) : greedisgood + saisir un montant

Mort rapide : iocainepowder

Obtenir 500 bois : leafittome

Obtenir 500 bois et 500 or : greedisgood

Obtenir 500 or : keysersoze

Se rendre au niveau de votre choix : motherland + saisir race et niveau

Toutes les améliorations montent d’un niveau (répétable) : sharpandshiny

Unités invincibles et qui one shot tout : whosyourdaddy

Victoire automatique : allyourbasearebelongtous

Vous fait passer à l’heure souhaitée : daylightsavings + saisir heure

Pour rappel, Warcraft III Reforged est disponible depuis le 29 janvier 2020 à partir de 29,99 €. Le titre permet d’incarner des Orcs, des Humains, des Elfes ou des Morts-Vivants dans plus de 60 missions en Azeroth. Que pensez-vous du jeu ? Quels sont vos cheat codes favoris ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.