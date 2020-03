nubia Red Magic 5G : plus puissant que le S20 Ultra, il explose tous les scores d’AnTuTu !

Le logiciel de benchmark AnTuTu s’est trouvé un nouveau mètre étalon en la personne du nubia Red Magic 5G de ZTE. Le smartphone, qui sera officialisé la semaine prochaine, se dévoile déjà au travers d’un score encore inédit au sein de l’application.

On savait déjà que le nubia Red Magic 5G serait l’un des tout premiers smartphones à profiter d’un Snapdragon 865. Mais l’appareil réserve une autre surprise : grâce à son nouveau système de refroidissement, il ne devrait pas décevoir celles et ceux qui attendent toujours plus de puissance de la part de leur téléphone. Au petit jeu du smartphone le plus performant du moment, le Red Magic 5 pourrait bien écraser tous ses concurrents.

Un nouveau système de refroidissement pour doper les performances déjà folles du Snapdragon 965

À en croire les premiers benchkmarks qui circulent sur la Toile, le Snapdragon 865 est annoncé comme le SoC le plus puissant de ce début d’année, battant l’Exynos 990 qui équipe notamment le S20 Ultra et qui ne nous a pourtant pas déçus. Le Red Magic 5G vient quant à lui d’obtenir la meilleure note qui soit sous AnTuTu : avec un score de 633 000, il dépasse tranquillement tout ce que nous avions pu voir jusqu’à présent en matière de benchmarks effectués à l’aide du Snapdragon 865. Il est même plus puissant que le Realme RMX2071 qui s’est récemment illustré avec 574 000 points. Si ce résultat est rendu possible, c’est grâce au système de refroidissement imaginé par ZTE, qui atteint les 15 000 tours/minute. Le mini-ventilateur a été totalement repensé, que ce soit au niveau des conduits d’air, ainsi que de la forme et de la position des pales.

L’appareil devrait être donc taillé pour une productivité maximale, mais aussi et surtout pour le jeu vidéo. C’est d’ailleurs le positionnement de ZTE. Le Red Magic 5G devrait disposer de 12 Go de RAM, d’une batterie de 4400 mAh ou 5000 mAh, d’une taille d’écran de 6,65″ et d’un capteur photo principal de 48 MP. Autre point positif : il devrait aussi profiter d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Le Red Magic 5G sera dévoilé le 12 mars prochain. Reste une grande interrogation : le prix de l’appareil. Sera-t-il commercialisé aux alentours des 800 euros, ou franchira-t-il le seuil fatidique 1000 euros ? Réponse dans un peu plus d’une semaine.

