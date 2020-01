Nubia Z20 : l’incroyable smartphone avec écran recto-verso est enfin dispo en France dès 499 €

Le Nubia Z20 est enfin disponible en France : le smartphone propose une solution étonnante pour faire disparaitre les bordures. Tous les capteurs sont à l’arrière – et pour rendre l’utilisation de l’appareil plus pratique, surtout pour prendre des selfies, le Z20 embarque un deuxième écran AMOLED.

Vous cherchez un smartphone à la pointe de la technologie et original ? On vous recommande le Nubia Z20 successeur du ZTE Nubia X. Le smartphone avait été lancé il y a quelques mois en Chine. Ses concepteurs voulaient un appareil borderless. Pour y parvenir, d’autres fabricants ont redoublé d’astuces avec des résultats plus ou moins convaincants : poinçon, encoche réduite en forme de goutte, ou encore caméra popup…

Les ingénieurs de Nubia ont eux, pensé le problème « hors de la boîte » pour trouver une nouvelle solution : recouvrir entièrement le recto par un immense écran AMOLED 6,42″ et intégrer un deuxième écran à l’arrière toujours AMOLED mais de 5,1″ sous les capteurs photo. Ainsi, le capteur photo principal sert aussi de capteur selfie haute qualité. Hormis cette originalité, on est sur une machine particulièrement musclée.

Borderless, deux écrans, performances au top

Le Nubia Z20 embarque en effet un Snapdragon 855+ gravé en 7 nm, 8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage interne UFS 3.0, et deux capteurs d'empreintes, un sur chaque tranche. Le triple capteur photo est composé : d’un capteur 48 Mpx 1/2,25″ (Sony IMX586) f/1.7 avec des photosites de 0,8µm et OIS, un capteur grand angle 16 Mpx (122,2°) capable de prendre des macro à 2,5 cm et un téléobjectif 8 Mpx avec zoom optique 3x et jusqu’à 30x en zoom numérique.

L’ensemble est porté par une batterie particulièrement grosse de 4000 mAh, compatible avec la recharge rapide 27W (Quick Charge 4.0). Le smartphone est disponible en deux coloris, Twilight Blue et Diamond Black. Notez que dans le cas du coloris bleu, l’écran n’est vraiment visible à l’arrière que lorsqu’il affiche quelque chose. Nubia propose ce smartphone sous Android Pie avec surcouche Nubia UI 7.0.

Le Nubia Z20 est dès à présent disponible sur le site officiel de Nubia dès 499 €.