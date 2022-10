Nouvelle mise à jour pour la Freebox Révolution, l’iPhone 14 Plus ne séduit pas les foules, c’est le récap’ de la semaine

Free met à jour sa Freebox Révolution, Apple ralentit la production de son iPhone 14 Plus, Netflix continue sa guerre contre les partages de comptes, c’est le récap’ de la semaine.

On fait le point ce week-end sur les news marquantes de la semaine ! Alors que Netflix prévoit de faire payer les « squatteurs » de comptes, Free propose de belles nouveautés grâce à la dernière update de la Freebox Révolution et Apple ralentit la cadence de production de son iPhone 14 Plus qui ne trouve pas son public. Découvrez aussi comment des chercheurs russes sont parvenus à augmenter l’autonomie des voitures électriques de 25%.

Netflix sévit contre les partages de comptes

Netflix continue sa lutte contre les partages de comptes sur sa plateforme de streaming. Une nouvelle mesure, détaillée mardi dernier par Netflix, devrait en effet entrer en vigueur au début de l’année 2023 et contraindra chaque utilisateur du service à payer leur propre abonnement. Des frais additionnels seront donc prévus pour les personnes qui décident d’ajouter un utilisateur ne vivant pas sous le même toit.

Des Pixel 7 Pro plus ou moins rapides

C’est ce qu’a partagé @suka_hiroaki sur Twitter cette semaine. Cet utilisateur a en effet constaté que les performances du Pixel 7 Pro variaient d’un smartphone à un autre en fonction du fournisseur de puces de stockage. Le journaliste a relevé que le modèle propulsé par une puce de SK Hynix était plus rapide que celui équipé de la puce fabriquée par Micron.

Qu’attendre de la mise à jour de la Freebox Révolution ?

Free vient de déployer la mise à jour portant le numéro 1.3.29 de sa Freebox Révolution et les nouveautés ne sont pas négligeables. Le Player a ainsi été amélioré, de nombreux problèmes d’affichage des sous-titres et de QR codes ont été corrigés, et Free a pris soin de régler le problème de zapping entre les différentes chaînes. De nouvelles fonctionnalités permettent également de réduire la consommation d’énergie, et des raccourcis ont fait leur apparition sur la page d’accueil.

L’iPhone 14 Plus ne fait pas l’unanimité

C’est un rapport de The Information qui révèle qu’Apple aurait décidé de suspendre la production de plusieurs pièces de l’iPhone 14 Plus, qui ne séduit pas assez les fans. En effet, le modèle n’est pas suffisamment populaire et le géant américain semble devoir revoir ses objectifs à la baisse et ralentir la cadence de production.

L’efficacité des batteries de véhicules électriques considérablement en hausse

Des chercheurs de l’Institut des Sciences et des Technologies de Skolkovo ont trouvé le moyen d’augmenter l’autonomie des voitures électriques de 25% en modifiant la forme des particules de la cathode. En optimisant l’espace vide des cathodes, les scientifiques sont parvenus à obtenir une plus grande densité et ainsi à augmenter l’efficacité de la batterie mais aussi sa durée de vie.

Nos tests de la semaine

Google Pixel 7 : un bon photophone qui manque encore un peu de puissance

Google propose ici un smartphone de moyenne gamme au parfait rapport qualité/prix. On adore son bel écran, son joli design, et ses capacités en intelligence artificielle. On regrette que la puissance globale ne soit pas à la hauteur et on aurait apprécié plus de nouveautés par rapport au modèle précédent. Si vous êtes un joueur, attention, le Pixel 7 a tendance à chauffer en jeu vidéo.

Nvidia GeForce RTX 4090 : un quasi sans faute !

Si l’on met de côté son tarif particulièrement élevé, la nouvelle carte graphique de Nvidia est tout simplement parfaite ! La GeForce RTX 4090 est la plus puissante de la nouvelle gamme et ses performances sont impressionnantes. Avec son design parfaitement réussi, une nuisance sonore quasi-absente, une consommation maîtrisée et la technologie DLSS 3, la GeForce RTX 4090 offre une fiche technique incroyable et devient la meilleure carte actuellement disponible sur le marché.

