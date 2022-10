Netflix va vous faire payer si vous utilisez le compte d’un ami dès 2023

Les dirigeants de Netflix ont détaillé mardi leurs plans pour sévir contre les utilisateurs qui partagent leurs comptes sur le service de streaming, qui devrait arriver au début de l'année prochaine.

Alors que Netflix vient de lancer le transfert de profil, qui permet aux utilisateurs d’importer toutes leurs préférences et leur historique sur un compte fraîchement créé, Netflix a détaillé une nouvelle mesure qui obligera les « squatteurs » à payer leur propre abonnement.

Après des années de laxisme en matière de partage de mots de passe, Netflix a commencé à tester des moyens de faire payer les comptes partagés après avoir enregistré les pertes d'abonnés les plus importantes de son histoire au début de l'année. Outre les frais de partage de mot de passe, Netflix prévoit également de lancer un abonnement moins cher financé par la publicité le mois prochain.

Partager un mot de passe va devenir payant dès l’année prochaine

Netflix a annoncé que toutes les personnes figurant sur l'écran “Qui regarde ?” vont vous coûter plus cher si elles ne vivent pas avec vous. « Après avoir écouté les commentaires des consommateurs, nous allons offrir la possibilité aux emprunteurs de transférer leur profil Netflix sur leur propre compte, et aux partageurs de gérer plus facilement leurs appareils et de créer des sous-comptes (“membre supplémentaire”), s'ils veulent payer pour leur famille ou leurs amis ».

Cette nouvelle politique pourrait bien permettre à Netflix d’en finir avec les hausses successives du prix de ses abonnements, puisque l’entreprise avait déjà accusé les abonnés qui partagent leur compte d’être responsables de l’augmentation des tarifs. En facturant chaque utilisateur de la plateforme plutôt que de ne facturer que des comptes, Netflix pourra alors mieux amortir le coup de production de ses nouvelles séries.

La société n'a pas précisé le prix de ces nouveaux frais lorsqu'elle a confirmé sa stratégie. Cependant, ce système, déjà testé dans quelques pays d'Amérique latine, prévoit des frais pour chaque membre supplémentaire, soit environ un quart du prix d'un abonnement Netflix “standard”. En effet, ce test permettait aux téléspectateurs de regarder Netflix dans un seul foyer désigné, mais les abonnés étaient obligés de payer 2,99 dollars supplémentaires pour chaque nouveau foyer dans lequel quelqu'un pouvait regarder Netflix en streaming via un compte Netflix donné.