iPhone 14 Plus : Apple suspend la production du smartphone, il n’arrive pas à séduire les fans

Le cours de l’action d'Apple a chuté mardi à la suite d'un rapport selon lequel la société a demandé à un fournisseur d'arrêter de produire un composant de l'iPhone 14 Plus pendant qu'elle réévalue la demande.

D’après un nouveau rapport de The Information, qui cite deux personnes connaissant bien la chaîne d'approvisionnement d’Apple, l’entreprise américaine aurait demandé à au moins un fabricant en Chine d'arrêter la production de pièces pour le modèle iPhone 14 Plus. En cause, une popularité assez faible pour cette version, qui avait déjà connu des précommandes décevantes juste après son lancement le mois dernier.

La société aurait décidé de suspendre temporairement la production dans l’usine afin de mieux évaluer la demande pour l’appareil, et donc d’ajuster la cadence de production en conséquence. On imagine qu’après cela, Apple décidera de réduire le nombre d’iPhone 14 Plus fabriqués par rapport à ses objectifs initiaux. Deux fournisseurs chinois qui assemblent les pièces de l'iPhone auraient réduit leur production de 70 % et 90 %, toujours selon The Information.

L’iPhone 14 Plus pourrait connaître le même échec que l’iPhone 13 mini

Avec sa nouvelle série iPhone 14, Apple avait fait le choix de remplacer son modèle mini par un modèle « Plus ». Le géant américain espérait que ce dernier allait devenir plus populaire, puisque les utilisateurs semblent apprécier les iPhone grand format, mais il s’avère finalement que ce modèle n’a vraisemblablement pas atteint les objectifs fixés par Apple.

Les iPhone 14 étant vraiment très similaires à la génération précédente, Apple a enregistré cette année une forte hausse de la popularité de ses modèles Pro, qui ont eux apporté d’importantes nouveautés. On peut notamment citer le nouveau design avec Dynamic Island, ou encore une partie photo mise à jour avec des capteurs plus grands. Apple s’attendait d’ailleurs à ce que le modèle Pro Max devienne le plus demandé en 2022, mais l’entreprise ne s’attendait probablement pas à ce que les ventes de sa version 14 Plus soient si faibles.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle arrive juste après l’annonce d’une importante perte de vitesse pour le marché des smartphones, qui recule de 9 % au troisième trimestre par rapport à la même période l’année dernière. Apple a été le seul fabricant à conserver une croissance positive, mais cet arrêt de la production pour un des modèles pourrait bien entraîner une baisse des ventes au cours des prochains mois.