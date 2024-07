Nouvelle interface pour Google Maps, une option rejoint l’écran de verrouillage d’Android, c’est le récap’ de la semaine

L’interface de Google Maps est désormais plus pratique, l’IA Gemini rejoint l’écran de verrouillage de tous les smartphones Android, un onglet dédié aux notifications fait son apparition dans Gmail, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous possédez un smartphone Android, vous serez ravi d’apprendre que l’IA Gemini est désormais intégrée à l’écran de verrouillage de votre téléphone et que l’interface de Google Maps sera bientôt beaucoup plus intuitive. Un nouvel onglet spécialement dédié aux notifications apparait dans Gmail et certains Samsung Galaxy pourront bientôt profiter de la connectivité par satellite.

Google Maps : une interface désormais beaucoup plus pratique

Google vient de dévoiler la nouvelle interface de son système de navigation. Cette refonte totale rend l’application beaucoup plus agréable à utiliser, plus pratique et plus intuitive. En effet la recherche de directions est plus simple, le changement de mode de transport est désormais plus accessible et la navigation est facilitée par des fiches dédiées aux différentes actions qui n’empêchent pas les automobilistes d’avoir toujours un aperçu de la carte.

L’IA Gemini est désormais intégrée à l’écran de verrouillage sur Android

Google perfectionne encore l’écran de verrouillage des smartphones Android en y intégrant gratuitement Gemini. Pour profiter de l’intelligence artificielle, il vous suffit de télécharger la dernière mise à jour de Gemini sur le Play Store, d’aller dans les paramètres de l’application et d’enclencher l’option. Cette nouvelle fonction est actuellement en cours de déploiement, donc si vous n’y avez pas encore accès, tentez à nouveau votre chance dans quelques jours.

Un nouvel onglet « Notifications » apparait dans Gmail

Si vous utilisez Gmail, vous connaissez déjà les onglets Promotions, Réseaux sociaux et Forums. Pour vous permettre d’encore mieux catégoriser vos messages, Google introduit maintenant l’onglet « Notifications » dédiées à vos alertes et vos newsletters. La catégorie est activée par défaut dans votre messagerie mais il vous est toujours possible de la désactiver dans vos paramètres.

Certains Samsung Galaxy pourront bientôt passer des appels par satellite

Certains confrères ont découvert l’apparition de lignes de code révélant l’arrivée de la connectivité par satellite dans plusieurs applications Samsung. La mise à jour One UI 7 devrait donc permettre aux utilisateurs de Samsung Galaxy de passer des appels et envoyer des messages d’urgence dans des zones reculées. Attention, seuls les Galaxy Z Fold 5, les Galaxy Z Flip 5, et la gamme S24 pourront profiter de cette mise à jour.

Une panne massive de Microsoft fait planter les PC du monde entier

Cette semaine, de nombreux services Internet ont été pénalisés par une panne massive de Microsoft causée par une mauvaise mise à jour de Windows. Parmi les services affectés, on peut citer certaines chaînes de télévision telles que SkyNews, TF1 ou Canal+, plusieurs aéroports comme ceux de Berlin ou Melbourne, ainsi que de nombreux supermarchés qui ne parvenaient pas à utiliser leurs applications bancaires.

Nos tests de la semaine

Xiaomi Mix Flip : un smartphone haut de gamme prêt à faire de l’ombre au Samsung Galaxy Z Flip 6

Xiaomi lance son premier smartphone à clapet à Pékin et nos équipes ont pu le tester avant son arrivée en France. Construction soignée, choix dans les coloris (Purple, White et Black), écran plus grand que la concurrence et particulièrement lumineux, le Mix Flip a tout pour plaire. On adore sa puissance, sa grosse batterie, son bon rapport qualité/prix. Le Mix Flip devrait également être un bon photophone.

Galaxy Z Fold 6 : un excellent smartphone au prix XXL

Si vous avez un gros budget pour vous offrir un sublime smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 6 pourrait retenir votre attention. Samsung propose ici aux utilisateurs un appareil équipé d’écrans lumineux, qui combine une partie audio réussie, une puissance appréciable, une bonne gestion de la chauffe et une bonne autonomie. Petits bémols, nous n’avons pas été convaincus par le capteur d’empreintes sur la tranche, et la partie photo pourrait être meilleure.

Realme GT 6 : un smartphone puissant qui peine au niveau de la photo

Lors de notre test, nous avons été conquis par la puissance de la plate-forme, la recharge ultra rapide, les belles photos du capteur principal ou encore l’écran de bonne qualité. Les 5 ans de mises à jour d’Android sont aussi un bon point pour le Realme GT 6. Cela étant dit, la fiche technique du smartphone n’est pas sans défaut. On note notamment un design en plastique salissant, un rendu audio des haut-parleurs moyen et un capteur ultra grand angle vraiment moins bon que les autres. On se passerait volontiers des publicités et applis préinstallées dans l’interface et on regrette que le prix du GT 6 ait augmenté par rapport au Realme GT 2.

OnePlus Nord 4 : un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2024

OnePlus propose ici un smartphone qui assure une belle autonomie, une chaleur bien maîtrisée, mais qui manque parfois de puissance. On adore son design facilement reconnaissable, son bel écran OLED et son interface agréable et fluide, mais on regrette que la partie photo ne soit pas à la hauteur ainsi que l’absence d’eSIM. Cela étant dit, le OnePlus Nord 4 est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme actuellement disponible sur le marché.

