Android, et plus particulièrement son écran de verrouillage/déverrouillage, s'enrichit d'une option qui pourrait bien devenir rapidement indispensable pour ses utilisateurs. On vous explique comment la mettre en place et, une fois installée, comment y accéder.

L'écran de verrouillage d'Android s'améliore, encore et encore. Google n'en a pas fini avec son outil qui permet bien évidemment de déverrouiller le smartphone, mais également d'accéder à différents raccourcis bien utiles de l'appareil. En fonction des modèles de téléphone, vous pouvez par exemple ouvrir Google Wallet ou l'application Photo, lancer un appel, ou parfois même enregistrer l'audio, activer la lampe torche, etc.

Bref, l'écran de verrouillage va bien plus loin qu'un simple outil permettant de débloquer le smartphone. Preuve en est la nouvelle fonction qui vient aujourd'hui l'enrichir : la possibilité d'accéder gratuitement à Gemini, l'intelligence artificielle de Google.

L'écran de déverrouillage d'Android accueille l'IA Gemini

Ce n'est pas une nouveauté : Gemini est officiellement disponible depuis juin 2024 sur Android et iOS. En revanche, ce qui est nouveau, c'est l'intégration de Gemini à l'écran de verrouillage des smartphones Android. Dès lors, un simple petit “OK Google” permet d'effectuer une recherche, sans avoir à déverrouiller son téléphone (vous pouvez bien évidemment configurer l'assistant Voice Match pour éviter que quelqu'un d'autre utilise Gemini à votre place).

Pour profiter de cette nouvelle option, voici la marche à suivre :

Commencez par télécharger la dernière version de l'application Gemini en vous rendant sur le Play Store. Assurez-vous qu'il s'agisse bien de l'édition 1.0.626720042 ou d'une version supérieure en cliquant sur l'option Nouveautés. Lancez Gemini. Cliquez sur l'icône de votre compte Google située tout en haut à droite. Sélectionnez Paramètres et dirigez-vous sur l'option Gemini sur l'écran de verrouillage. Toujours depuis le même écran, cliquez sur paramètre Assistant Google sur l'écran de verrouillage. Activez l'option Fonctionnalités de l'Assistant Google sur l'écran de verrouillage.

C'est bon, vous avez désormais accès à Gemini depuis l'écran de verrouillage. Un petit “OK Google” vous permet ainsi de faire appel à l'intelligence artificielle de Google et de lui demander tout ce qui vous passe par la tête.

La nouvelle version de Gemini est en cours de déploiement. Ainsi, nous y avons pu y avoir accès sur nos Honor Magic5 Pro et Honor Magic6 Pro. En revanche, il se peut que la dernière édition ne soit pas disponible sur l'ensemble des smartphones sous Android à l'heure actuelle. Patience donc si vous n'y avez pas accès, ce n'est qu'une question de jours.