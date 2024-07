L’interface de Google Maps fait (presque) peau neuve sur Android, voici tout ce qui change

Google Maps pour Android vient de recevoir un redesign majeur qui met l'accent sur une interface plus intuitive et légère. Cette refonte, qui favorise des fiches interactives, est désormais en cours de déploiement.

Google Maps, l'une des applications de navigation les plus populaires, continue d'innover pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Récemment, elle a intégré des fonctionnalités comme un compteur de vitesse en temps réel pour iOS et Apple CarPlay, ainsi qu'une aide à la localisation des stations de recharge pour véhicules électriques. Cette année, Google a décidé de repenser l'interface de l'application pour la rendre plus intuitive et visuellement plus attrayante.

La nouvelle interface de Google Maps pour Android se caractérise par l'utilisation de fiches aux coins arrondis qui affichent la carte en arrière-plan. Ce design permet de préserver le contexte visuel tout en naviguant dans l'application. Les utilisateurs peuvent fermer ces fiches en appuyant sur un bouton x ou en glissant depuis les bords, mais ils ne peuvent plus faire glisser vers le haut la barre de recherche pour voir le plan. Cette refonte vise à rendre l'application plus moderne et accessible, tout en mettant en avant la carte comme élément central.

Google Maps présente maintenant une interface épurée et simplifiée

La recherche de directions a également été améliorée. Bien que l'interface initiale pour entrer une adresse reste inchangée, une fois saisie, seuls les points de départ et d'arrivée sont affichés en haut de l'écran. Le changement de mode de transport a été déplacé en bas pour une meilleure accessibilité. Les fiches sont largement utilisées dans cette nouvelle version pour simplifier la navigation. Par exemple, vous pourrez basculer facilement entre les modes de transport comme la voiture, les transports en commun, ou la marche, simplement en appuyant sur des icônes au bas de l'écran.

Ces changements ont commencé à être testés en février, mais Google a dû les ajuster avant de les déployer à grande échelle. Après une nouvelle phase de test en mai, la refonte est maintenant largement disponible sur la version stable de Google Maps 11.136.x pour Android. Cette mise à jour n'est malheureusement pas encore disponible sur iOS, mais devrait l'être bientôt.