Prise en main du Xiaomi Mix Flip, le 1er smartphone à clapet de la marque arrive bientôt en France

Xiaomi cède à son tour à la mode du téléphone pliant, cette fois au format clapet. Séduisant et affichant une fiche technique solide, le Xiaomi Mix Flip est un smartphone haut de gamme, qui pourrait bien faire de l'ombre à la référence du moment, le Samsung Galaxy Z Flip 6. Nous avons pu le prendre en main lors de son lancement à Pékin.

C'est à son QG, au cœur de la bouillonnante ville de Pékin, que Xiaomi a enfin officialisé son tout premier téléphone à clapet, le Mix Flip. En parallèle de quoi, le constructeur a également dévoilé la quatrième version du Xiaomi Mix Fold 4, qui reste malheureusement cantonné au marché chinois pour le moment.

À l’inverse, le nouveau venu sera disponible partout dans le monde et adopte un format qui n’est pas sans rappeler le bon vieux clamshell, afin de tenter de séduire avec une proposition différente sur le marché très encombré du smartphone. Côté design, le Xiaomi Mix Flip coche toutes les cases. Une construction très soignée pour un format compact avec un châssis en aluminium et trois coloris sur les flancs (Purple, White et Black). Un peu plus large qu'un iPhone 15 Pro, il affiche des dimensions de 74,02 mm de large et 7,8 mm d'épaisseur une fois déplié.

Un design léché et un écran plus grand que la concurrence

Plié, le tout nouveau smartphone n'est pas trop épais (seulement 15,99 mm). Le tout avec un poids contenu de 192 grammes, soit un peu plus que le Samsung Galaxy Z Flip 6 (187 grammes). Ainsi, le Xiaomi Mix Flip est un peu plus épais que son concurrent direct (14,9 mm plié et 6,9 mm déplié), mais pas non plus de quoi venir déformer vos poches. Surtout, ce léger embonpoint trouve son origine dans les autres caractéristiques du smartphone, comme nous le verrons plus loin.

Une fois plié, le Xiaomi Mix Flip tient aisément dans la main. À l'arrière, il est habillé d'une matière qui nous semble être du verre dépoli et qui offre une bonne préhension, tout en étant un véritable aimant à empreintes digitales comme c'est très souvent la norme aujourd'hui.

La face avant du Xiaomi Mix Flip arbore un écran de 4,01 pouces, qui bénéficie de bords très fins. Plutôt original, celui-ci intègre les deux capteurs photo à l'instar du Motorola Razr 50 Ultra lancé récemment. D'ailleurs, Xiaomi a eu la bonne idée de travailler son interface pour que celle-ci les prenne en compte harmonieusement, quel que soit le fond d'écran choisi. Un bon point face au Samsung Galaxy Z Flip 6, qui adopte une découpe plus grossière pour son écran externe, de sorte à accommoder les deux capteurs photo.

Bord à bord, l'écran tactile externe du Xiaomi Mix Flip occupe 90 % de l'espace et est protégé par du verre Xiaomi Shield, plutôt que le célèbre Gorilla Glass de Corning. L'idée est ici de tenter de faciliter les réparations, et surtout de supporter un coût moins important en cas de dommages. Très lumineux, il affiche 1 600 nits et même jusqu'à 3 000 nits en pic, ce qui permet de l'utiliser sans la moindre gêne en plein soleil comme nous avons pu le vérifier lors de notre prise en main.

Xiaomi annonce une définition de 1 392 x 1 208 pixels et une densité de pixels de 460 ppi. Soit largement mieux que le téléphone à clapet de Samsung qui doit se contenter d'une diagonale de 3,4 pouces, avec une définition de 720 x 748 pixels et une densité de 306 ppi. Ce qui, au passage, explique la raison pour laquelle le Xiaomi Mix Flip est aussi un peu plus grand. Ceci étant, la surface utile est en réalité de 3,54 pixels, la zone de gauche qui est réservée aux widgets et aux capteurs photo étant exclue.

Tout en finesse, l'affichage de l'écran externe du Xiaomi Mix Flip profite aussi de sa dalle OLED avec une excellente colorimétrie qui saute tout de suite aux yeux, d'autant qu'il est annoncé avec une couverture du gamut DCI-P3. Un sentiment qu'il conviendra de confirmer lors du test.

Des applications spécialement adaptées à l'écran

Deux boutons sont intégrés sur la tranche, qui permettent de réveiller l'écran externe quand le Xiaomi Mix Flip est fermé, et de régler le niveau du volume des deux haut-parleurs. L'interface est personnalisable avec différentes applications que l'utilisateur peut sélectionner dans les réglages du terminal. Interrogé à ce sujet, le constructeur indique que plus de 200 applications, dont les plus populaires, peuvent être utilisées sur l'écran externe du Xiaomi Mix Flip. Une zone est également dédiée aux widgets et notamment pour afficher l'heure, la météo et la musique. Bien entendu, comme pour les applications compatibles, il est aussi possible de gérer l'appareil photo sans même ouvrir le clapet du smartphone.

C'est pourtant une fois ouvert que le Xiaomi Mix Flip dévoile son grand écran OLED CrystalRes de 6,86 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Là encore, le constructeur chinois a tenu à faire mieux que son concurrent sud-coréen. L'écran tactile du Xiaomi Mix Flip est non seulement un peu plus grand que celui du Samsung Galaxy Z Flip 6 (6,7 pouces), il affiche également une définition plus élevée (1 224 x 2 912 pixels contre 1 080 x 2 640 pixels), avec ainsi une densité de 460 ppi (contre 426 ppi).

Ajoutez à cela un pic de luminosité de 3 000 nits et l'écran du Xiaomi Mix Flip en met réellement plein la vue. Se pose alors la question de la charnière et de la pliure au niveau médian. Cette dernière se fait suffisamment discrète en tenant le smartphone dans l'axe. Dans tous les cas, quelques jours d'utilisation suffisent pour totalement l'oublier. De son côté, la charnière semble très robuste. Xiaomi annonce qu'elle a été testée pour 500 000 ouvertures, de quoi être serein. Revers de la médaille, il faut bien souvent utiliser les deux mains pour ouvrir le Xiaomi Mix Flip.

Des performances de premier plan pour le Xiaomi Mix Flip

Sous le “capot”, le Xiaomi Mix Flip est animé par le même processeur que le Samsung Galaxy Z Flip 6, avec une puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm qui est gravée en 4 nm. Celle-ci est épaulée par 12 Go ou 16 G de RAM LPDDR 5X. Quant à l'espace de stockage, il peut être de 256, 512 Go ou 1 To.

Lors de notre prise en main, nous avons noté une excellente réactivité du Xiaomi Mix Flip. La navigation dans le système d'exploitation HyperOS est parfaitement fluide et les applications se lancent rapidement. Nous avons également profité de l'occasion pour essayer quelques applications de retouche photo. Les différents filtres sont pratiquement appliqués en temps réel, mais on note une tendance à la chauffe au niveau de la partie supérieure du terminal qui héberge le processeur. Pourtant ce dernier profite ici d'un système de refroidissement “liquide” avec une chambre à vapeur 3D. Là encore, nos mesures de température lors du prochain test nous en diront plus.

S'agissant d'une simple prise en main dans des conditions assez atypiques à l'étranger, nous n'avons pas été en mesure de mesurer l'autonomie du Xiaomi Mix Flip. Malgré son format compact, ce dernier est équipé d'une batterie fixe de 4 780 mAh, qui est un autre élément d'explication du poids un peu plus conséquent par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 6. En effet, ce dernier doit se contenter d'un accu de 4 000 mAh mais il bénéficie aussi de la recharge sans fil à 15 W contrairement au Xiaomi Mix Flip. Il faudra donc se contenter de la recharge filaire via le port USB type C, mais on se consolera avec une puissance de 67 W, contre 25 W chez Samsung. Par ailleurs, malgré une telle puissance admise, Xiaomi annonce une capacité de 80 % après 1 600 cycles de recharge. Enfin, en sa qualité de nouveau flagship, le Xiaomi Mix Flip se devait de proposer de Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 en plus de la compatibilité 5G et la double SIM.

Deux appareils photo de 50 Mpixels en partenariat avec Leica pour le Xiaomi Mix Flip

Pour son nouveau smartphone haut de gamme, Xiaomi met forcément une fois de plus son partenariat avec Leica en avant pour la partie photo du Xiaomi Mix Flip.

Comme on l'a vu plus haut, celui-ci intègre deux capteurs sur la face avant, dont un téléobjectif. Chacun affiche 50 MP avec une ouverture de f/1.7 pour le capteur principal Light Fusion 800, qui est associé à un objectif Leica équivalent à un 23 mm. Notez que le capteur de 1/1.55 pouce bénéficie de la technologie de pixel binning : quatre pixels de 2 microns sont assemblés ensemble pour capturer plus de lumière.

Le deuxième téléobjectif, qui est signé Leica là encore, correspond à un 2x stabilisé équivalent à un 47 mm, avec une ouverture de f/2.0. Le capteur de 1/2.88 pouce repose lui aussi sur la technologie de pixel binning. En outre, il est possible de réaliser la mise au point jusqu'à 9 cm pour les photos en macro.

Si l'appareil photo principal du Xiaomi Mix Flip est similaire à celui du Samsung Galaxy Z Flip 6, le capteur secondaire diffère, le constructeur coréen ayant opté pour un grand angle plutôt qu'un téléobjectif. Dans tous les cas, Xiaomi mise également sur la puissance de son logiciel photo pour proposer différents modes, dont les hilarants Beauty Shots ou le mode “hover”, qui est censé garantir des prises de vue stables sans trépied.

Pour finir, l'écran principal qui occupe lui aussi l'essentiel du châssis du Xiaomi Mix Flip, est perforé sur la partie supérieure pour accommoder le capteur photo dédié aux selfies. Doté d'un champ de vision de 89,6°, ce dernier affiche 32 Mpixels et une ouverture de f/2.0 pour les clichés en basse luminosité.

Alors que nous avons pu le découvrir pendant quelques jours en amont de son annonce officielle, le Xiaomi Mix Flip n'a pas encore de date de lancement ni de prix en France. Le smartphone est commercialisé dès aujourd'hui en Chine aux tarifs suivants :

5 999 yuan (environ 760 euros) pour la version 12 Go / 256 Go

6 499 yuan (environ 825 euros) pour la version 12 Go / 512 Go

7 299 yuan (environ 925 euros) pour la version 16 Go / 1 To

Nous ne manquerons pas d'actualiser cet article dès que les informations concernant l'Hexagone seront disponibles.