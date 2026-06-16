Nouvelle hausse de prix pour le forfait mobile Série Free, est-il encore si intéressant ?

Le forfait mobile Série Free voit encore son prix augmenter, seulement quelques semaines après une autre hausse. De quoi relativiser son intérêt.

Il y a un mois, Free Mobile augmentait le prix de son forfait Série Free, qui passait de 9,99 à 10,99 euros par mois en contrepartie d'une enveloppe data montant de 130 à 140 Go. Décidément, l'opérateur n'arrive pas à se décider (ou préfère appliquer plusieurs petites hausses rapprochées plutôt qu'une plus importante d'un coup), puisque l'abonnement à la Série Free voit encore son tarif être modifié.

Cette fois, le forfait mobile Série Free va coûter 2 euros plus cher pour atteindre les 12,99 euros par mois. On assiste donc à une hausse totale de 3 euros par rapport à il y a quelques semaines, ce qui commence à être conséquent pour une offre qui se veut low cost et abordable. Pour faire passer la pilule, Free ajoute encore quelques dizaines de Go de données mobiles. Les clients bénéficient désormais de 160 Go mensuels. Mais pour la plupart des utilisateurs, les 130 ou 140 Go précédents étaient déjà largement suffisants.

Le forfait Série Free est plus cher, mais ce n'est pas le seul

La Série Free perd-elle ainsi en compétitivité face à la concurrence ? Et bien pas forcément, car Orange, SFR et Bouygues Télécom ont aussi revu leurs offres récemment, et elles ne sont pas non plus à l'avantage des consommateurs. Chez Sosh, on peut souscrire un forfait 150 Go 4G pour 13,99 euros par mois, ce qui est un peu moins bien que chez Free (avec le réseau Orange, mais sans 5G), ou 200 Go 5G pour 15,99 euros mensuels.

Du côté de RED by SFR, nous avons un forfait 100 Go 5G pour 11,99 euros par mois, ou 200 Go, toujours en 5G, pour 13,99 euros par mois. Ici, l'alternative peut être intéressante en fonction de vos besoins en data par rapport aux 160 Go de la Série Free. Du côté de B&YOU, les offres actuelles ne sont pas du tout attractives : comptez 19,99 euros par mois pour 100 Go en 5G, ou 21,99 euros par mois afin d'obtenir 170 Go de data en 5G.

Le rachat de SFR par Orange, SFR et Bouygues Télécom et le retour à trois opérateurs n'a pas encore eu lieu, mais on constate que les prix ont déjà tendance à augmenter ces derniers mois.