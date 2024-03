Nouvelle baisse de prix pour l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6 Martin Garix, vite !

Vous cherchez une excellente enceinte Bluetooth à un bon prix ? Ce bon plan devrait vous plaire. Durant les Ventes Flash de Printemps, Amazon casse les prix de la JBL Flip 6 Martin Garix. Habituellement en vente à 149,99 €, l’enceinte sans fil voit son prix chuter à seulement 89,99€ ! C’est un prix canon pour cette enceinte nomade étanche et puissante.

Déjà en promotion sur Amazon à 119,99€, le prix de l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6 Martin Garrix passe exceptionnellement à 89,99€ durant les Ventes flash de printemps. Mais attention, cette période de grosses promotions ne dure que du 20 au 25 mars alors ne tardez pas pour en profiter.

Comme son nom l’indique, la JBL Flip 6 Martin Garrix est née d’une collaboration entre la célèbre marque JBL et le DJ Martin Garrix. Elle arbore ainsi un design unique puisque les motifs reprennent le logo du DJ. Mais outre son look original, cette enceinte Bluetooth affiche de belles caractéristiques. Elle est en effet dotée d’un système de haut-parleur à 2 voies, ce qui vous permet d’avoir un son puissant, avec des basses profondes et des fréquences élevées claires et nettes.

Par ailleurs, grâce à sa taille compacte, sa batterie offrant une autonomie de 12h d’écoute et sa certification IP67, vous pouvez parfaitement l’utiliser en extérieur. Elle s’emporte facilement dans un sac et ne craint pas ni l’eau, ni la poussière. Vous pouvez donc l’utiliser au bord d’une piscine ou à la plage sans avoir sans avoir peur de l’abimer.

Enfin, le mode PartyBoost vous donne la possibilité de connecter plusieurs enceintes compatibles JBL. Tout comme Amazon, la Fnac et Darty ont décidé de baisser le prix de la JBL Flip 6 Martin Garrix. Vous pouvez également y trouver l’enceinte Bluetooth au prix de 89,99€.

