Près de six mois après son lancement, le Nothing Phone (2a) est en promotion. L'un des derniers smartphones du constructeur britannique est proposé par Amazon avec plus de 70 euros de réduction.

Les soldes d'été 2024 se termineront le 23 juillet prochain en France. Moins d'une semaine avant la fin de l'événement commercial, le dernier Phone (2a) fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. Disponible en deux coloris au choix, le smartphone de Nothing est vendu sur la plateforme espagnole du géant de l'e-commerce au prix exact de 273,74 euros au lieu de 349 euros. Le tarif réduit est obtenu après avoir ajouté le produit au panier. Aussi, il inclut 4,98 euros de frais de port pour une livraison dans l'Hexagone.

Lancé en mars 2024 par Nothing, le Phone (2a) est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une résolution de 394 ppp. Le téléphone est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro, du système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche Nothing OS, et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 45 watts.

De son côté, l'APN du smartphone est composé d'un double capteur principal de 50 + 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour terminer, la connectivité du Nothing Phone (2a) est constituée de la norme Wi-Fi 6 (ax), du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS.