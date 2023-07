Nothing Phone 2 vs iPhone 14 Plus : voici quel smartphone est le plus rapide

Les iPhone 14 sont souvent une référence en matière de puissance, mais est-ce pour autant les smartphones les plus rapides du marché ? Une vidéo vient prouver que certains smartphones Android peuvent faire beaucoup mieux dans certains domaines.

Cela fait quelques jours maintenant que Nothing a lancé son nouveau smartphone, le Nothing Phone 2, et celui-ci nous avait beaucoup convaincus lors de notre test. Bien qu’il ne soit pas équipé du dernier Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme et qu’il doive se contenter d’un Snapdragon 8+ Gen 1 underclocké, le smartphone ne bronche dans aucune tâche, même les plus lourdes.

Cela a donc donné l’idée au YouTubeur PhoneBuff de tester la puissance de l’appareil en lui faisant affronter l’iPhone 14 Plus dans un speed test. Le but est simple : ouvrir le plus rapidement possible une série d’applications sur les deux smartphones, avant de les ouvrir une deuxième fois pour voir quel smartphone a la meilleure gestion de la RAM.

Qui l’emporte entre le Nothing Phone 2 et l’iPhone 14 Plus ?

Dès le début du test, on peut voir que le Nothing Phone (2) prend une légère avance dans les premières applications, avant de prendre le large au moment d’appliquer un filtre à une photo. Malgré un export un peu plus rapide sur l’iPhone 14 Plus, le smartphone d’Apple n’est pas capable de rattraper son retard sur son concurrent.

Au total, le Nothing Phone (2) n’aura mis que 2 minutes et 1 seconde à ouvrir toutes les applications, alors qu’il aura fallu 4 secondes de plus à l’iPhone pour remplir la même tâche. Au niveau de la gestion de la mémoire vive, aucun smartphone n’a dû relancer une application dans le deuxième round. Pourtant, on sait que l’iPhone 14 Plus n’utilise que 6 Go de RAM, contre 12 Go de RAM sur le Nothing Phone (2).

Cette victoire est-elle vraiment une surprise ? Eh bien pas vraiment. Pour rappel, l’iPhone 14 Plus n’est pas l’iPhone ne plus puissant du marché, puisqu’il utilise toujours la même puce A15 qui était sortie avec l’iPhone 13. Le SoC A15 et le Snapdragon 8+ Gen 1 font partie de la même génération, et nous avions déjà pu voir dans d’autres tests que la puce de Qualcomm s’avérait plus rapide dans de nombreuses tâches. S’il avait affronté l’iPhone 14 Pro et sa puce A17, le Nothing Phone (2) aurait eu bien plus de mal à l’emporter.