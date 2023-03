Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : on sait enfin quel smartphone est le plus rapide grâce à cette vidéo

Depuis le lancement des Galaxy S23, tout le monde se demande si Samsung est enfin parvenu à rattraper iPhone sur le terrain de la puissance. La dernière vidéo YouTube de PhoneBuff met fin aux débats. Le modèle Ultra en a clairement sous le capot et parvient même à faire mieux que l’iPhone 14 Pro Max dans certains domaines.

Il y a un point sur lequel tous les tests semblent s’accorder à propos du Galaxy S23, et notamment de son modèle Ultra : Samsung s’est surpassé cette année sur le terrain de la puissance. À tel point que beaucoup se demandent si le dernier flagship n’aurait pas réussi à faire ce que les smartphones Android tentent de faire depuis des années, à savoir être aussi rapides que les iPhone.

Le débat est d’ailleurs tellement houleux que cette semaine, des rumeurs accusant Apple de payer Geekbench pour obtenir de meilleurs scores que Samsung ont enflammé la Toile. Il était donc temps d’apporter une réponse finale et de trouver un grand gagnant entre les deux smartphones haut de gamme. C’est précisément la mission que s’est donnée la chaîne YouTube PhoneBuff.

Qui du Galaxy S23 Ultra et de l’iPhone 14 Pro Max est le plus rapide ?

Dans sa dernière vidéo, la chaîne compare ainsi côte à côte les deux smartphones dans une série de tests. Tout d’abord, la vidéo cherche à déterminer lequel des deux ouvre ses applications le plus rapidement. Sur ce point, il n’y a pas vraiment de débat : le Galaxy S23 Ultra prend beaucoup moins de temps que son rival pour charger du contenu. Une performance rendue possible grâce à l’excellent Snapdragon 8 Gen 2 qui propulse le téléphone.

On note en revanche un net avantage pour l’iPhone 14 Pro Max en matière de capture et de traitement des photos. Le smartphone d’Apple a largement dominé son concurrent dans ce domaine, le Galaxy S23 Ultra prenant beaucoup plus de temps à ouvrir et prendre une photo. En d’autres termes, les deux rivaux ont chacun leur domaine de prédilection. Reste à déterminer lequel sied le plus à vos besoins personnels.