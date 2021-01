Note 20 : les protection d’écran trompent le lecteur d’empreintes admet Samsung

Un bug étonnant du Galaxy Note 20 vient d'être reconnu par Samsung : le lecteur d'empreinte du smartphone peut être trompé avec une simple protection d'écran. Un bug récurrent qui avait déjà été constaté sur les Galaxy S10/Note 10.

En général, lorsque l'on fait une erreur, on tente tout pour ne pas la reproduire. Et c'est justement ce que font en général les grands constructeurs comme Samsung, comme on a pu le constater par exemple avec le scandale des batteries du Note 7 – le même problème n'a plus jamais été constaté sur un modèle ultérieur.

Pourtant il semble que les questions de biométrie et de sécurité restent au second plan chez le constructeur coréen. Dans les notes de version de son bulletin de sécurité de janvier 2021 le constructeur reconnaît en effet un “comportement anormal” du lecteur d'empreintes sous l'écran du Note 20. Problème que le patch de janvier est donc censé corriger.

Samsung reconnait un nouveau problème de lecteur d'empreintes sur le Note 20

Apparemment, coller une protection d'écran dotée de l'empreinte du propriétaire du smartphone était tout ce qu'il fallait pour déverrouiller un appareil protégé par le capteur ultrasonique du Note 20. Ce type de bug potentiellement lourd en conséquences pour la sécurité est récurrent sur les smartphones haut de gamme de Samsung.

Il avait en effet également été constaté par certains propriétaires de Galaxy S10 et Note 10. Si vous possédez le Note 20 on conseille donc de repasser sur l'authentification par code si vous voulez attendre avant d'installer la mise à jour. Nous invitons bien évidemment les propriétaires de Note 20 à tester si possible le comportement du smartphone avec les protections d'écran sur lesquelles se trouvent des empreintes avant et après la mise à jour.

Reste également à savoir quand Samsung va lancer un smartphone haut de gamme proposant davantage d'options biométriques vraiment sécurisées – avec pourquoi pas un équivalent du système Face ID sur iPhone qui permettrait de sécuriser l'appareil via de nouvelles modalités de reconnaissance faciale.