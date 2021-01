Samsung Galaxy Note 21 Ultra : voici à quoi il pourrait ressembler

Samsung a confirmé qu’il sortirait bien son Galaxy Note 21 cette année. En attendant les premières fuites, les designers de LetsGoDigital se sont amusés à imaginer le smartphone. Dans des images concepts, on découvre un terminal logiquement très proche du S21.

Le Galaxy Note 21 sortira. Du moins, Samsung l’a promis. On peut donc déjà commencer à imaginer le design de ce nouveau smartphone, qui devrait logiquement arriver dans le courant de l’été 2021. Le site LetsGoDigital a tenté de donner corps à la version Ultra à travers des concept design réalisés par Snoreyn.

Pour le moment, le Galaxy Note 21 n’a subi aucune fuite. On ne sait donc rien sur le smartphone. Mais ces designs se veulent les plus réalistes possibles en s’inspirant de la stratégie habituelle de Samsung. Ainsi, LetsGoDigital reprend le design du Galaxy S21, qui a déjà fuité de partout, en le modifiant quelque peu. On remarque ainsi un module d’appareil photo très similaire, mais retravaillé.

Le site a également imaginé le Galaxy Note 21 Ultra avec un écran légèrement incurvé sur les côtés, ce qui contribue à cette impression de finesse. Dernier point important à noter, la présence de l’indémodable stylet, déjà inclus sur les modèles de S21 Ultra. Comme sur les précédents terminaux, il se rangera dans un emplacement dédié situé sur la tranche inférieure du téléphone.

Nous avons des images très réalistes, donc, qui pourraient s’approcher du produit final qui lui devrait être présenté dans quelques mois. Ne reste maintenant qu’à guetter les premières indiscrétions concernant le Note 21.

La gamme Note en danger ?

La gamme Note a de plus en plus de mal à trouver sa place au sein des produits Samsung. Le Galaxy Note 20, s’il était un bon smartphone, n’avait pas grand-chose de séduisant à proposer par rapport aux S20. Avec l’arrivée des stylets sur les S21, on se demande bien ce que le Note 21 pourrait bien avoir pour séduire.

De plus, l’arrivée du Z Fold a complètement bousculé la hiérarchie des hauts de gamme chez Samsung. Le Note était une vitrine technique, une démonstration du savoir-faire du constructeur, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. En tout cas, si Note 21 il y a, cela pourrait être le dernier de la série, à moins d’un immense succès surprise.

Source : LetsGoDigital