Comment débloquer Quillbot, l’IA préféré des étudiants ? NordVPN a la solution et propose des offres à prix cassé

Vous utilisez régulièrement Quillbot et vous voulez débloquer certaines fonctionnalités de l’outil en ligne basé sur l’intelligence artificielle ? Optez pour une solution VPN pas trop chère en fonction de vos besoins. En ce moment, NordVPN propose des abonnements avec des réductions pouvant aller jusqu’à 69%.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES NORDVPN DU MOMENT

QuillBot est un outil en ligne basé sur l’intelligence artificielle (IA) qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre les requêtes des utilisateurs. Il est aussi capable d’utiliser des algorithmes très puissants pour réorganiser les structures de phrases de différentes manières sans en changer le sens.

Cet outil peut également résumer un texte, le traduire, vérifier s'il y a du plagiat, augmenter la longueur des phrases et corriger l'orthographe. Le nombre de fonctionnalités disponibles dépend des versions gratuite ou premium.

Utilisé par des millions de personnes depuis son lancement en 2017, QuillBot se présente sous la forme d'une application web et d'une extension pour Google Chrome et Microsoft Word.

QuillBot est généralement bloqué par le fournisseur d'accès à Internet (FAI), ou par l'administrateur du réseau d’une école ou d’une université. Le plus souvent, les établissements scolaires n'approuvent pas l'utilisation d'outils basés sur l’IA à cause d’éventuelles tentatives de tricherie.

Considéré comme un outil fiable et sûr, QuillBot n'a pas été victime de failles de sécurité ou de fuites de données jusqu’à présent. Les responsables mettent en place des mesures de sécurité qui rendent vos informations inaccessibles aux personnes malveillantes.

Cependant, aucun site web ou outil n'est sûr à 100 %. En plus d’être vigilants, vous devriez avoir des programmes de sécurité à jour sur votre ordinateur, utiliser des mots de passe forts, et sécuriser Quillbot grâce à un VPN fiable. D’ailleurs, l’utilisation d’un VPN peut vous être très utile.

Pourquoi devriez-vous utiliser un VPN pour Quillbot ?

Un VPN surveille ce que vous faites sur Internet. Cela permet d'améliorer votre confidentialité et votre sécurité sur la Toile. Aussi, l’utilisation d’un VPN vous donne la possibilité de protéger vos données de navigation contre des tiers, comme le fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur du réseau.

Lorsqu'une connexion VPN sécurisée est activée, tout ce qui est fait en ligne reste privé, y compris l'utilisation des services basés sur l’IA.

L'utilisation d'un VPN est particulièrement importante quand vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics. Ces derniers sont souvent la cible de pirates informatiques qui cherchent à voler vos informations privées et sensibles. Avec une connexion VPN active, vous serez à l’abri de toutes attaques informatiques de la part des hackers.

Comment choisir un VPN fiable pour Quillbot ?

Télécharger un VPN gratuit n’est pas très recommandé. En effet, ce type de VPN propose généralement une bande passante limitée, des vitesses plus lentes, un nombre restreint de serveurs, et peut même parfois représenter un risque pour la sécurité de votre ordinateur.

La vitesse d’un VPN est un détail très important à prendre en compte pour garantir la meilleure expérience de navigation possible. De manière générale, il est conseillé de rechercher un VPN proposant le protocole de communication WireGuard qui permet la création d’un réseau privé virtuel. Il optimise la vitesse de connexion en limitant sa dégradation quand vous êtes amenés à utiliser un VPN.

Débloquez Quillbot grâce à la solution NordVPN

NordVPN est l’une des solutions VPN qui utilise un protocole basé sur WireGuard. Le service embarque 5000 serveurs dans environ 60 pays différents. Avec un seul abonnement, vous pouvez par ailleurs vous connecter jusqu'à 6 appareils : smartphone Android ou iOS, PC, Smart TV, etc. Mieux, vous pouvez même partager votre abonnement avec vos proches et ainsi utiliser Quillbot n’importe où et à n’importe quel moment.

Afin de débloquer Quillbot à partir d’un VPN, NordVPN suggère régulièrement des abonnements en fonction des besoins de ses nouveaux clients. Actuellement, il est possible de bénéficier de 3 mois offerts et d’une réduction qui varie selon le choix de l'abonnement : Essentiel, Avancé et Premium. Les voici :

Abonnement Essentiel NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 63% de réduction, soit 2,99 € par mois (pour un total de 80,73 € sur une durée de 2 ans).

Abonnement Avancé NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 62% de réduction, soit 3,99 € par mois (pour un total de 107,73 € sur une durée de 2 ans).

Abonnement Premium NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 69% de réduction, soit 4,99 € par mois (pour un total de 134,73 € sur une durée de 2 ans).

L'abonnement Premium, qui est la formule la plus complète de NordVPN, possède pas mal d’avantages tels qu’un VPN sûr et ultra rapide, une protection anti-malware, un bloqueur de suivi et de publicités, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, une analyse des fuites de données, un espace de 1 To de stockage dans le Cloud ou bien encore un chiffrement des fichiers nouvelle génération.

Lorsque vous aurez choisi l’un des abonnements proposés ci-avant, vous pourrez vous connecter à un serveur VPN sécurisé, naviguer en toute sécurité sur le Web et accéder à toutes les fonctionnalités de Quillbot.