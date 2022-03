NordVPN est à un prix inédit, jusqu’à 24 mois offerts en bonus

C'est toujours la fête chez NordVPN qui n'a pas fini de célébrer ses 10 ans. Le prix du VPN continue sa glissade et vient de tomber sous la barre des 3 €. Et comme si cela ne suffisait pas, le fournisseur propose systématiquement plusieurs mois gratuits en plus. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu'à 2 ans d'abonnement VPN en bonus. On vous dit comment profiter de cette aubaine.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 5000 serveurs 6 connexions simultanées maximum 60 pays couverts 9.2 Voir le site plus de détails Caractéristiques complètes de NordVPN. - 71% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 58% 4.39€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.49€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

POUR PROFITER DE CE BON PLAN

NordVPN voit aujourd'hui son prix chuter à 2,99 €, ce qui correspond à une réduction de 71%. À ce prix, il est loin d'être cher payé sachant qu'on parle de l'un des meilleurs VPN du marché. La fête se poursuit donc chez le fournisseur qui célèbre cette année son dixième anniversaire. NordPVN n'a pas prévu que des réductions pour ses nouveaux abonnés. Vous allez le voir, il y a des cadeaux à prendre pour tout le monde.

Offre VPN : comment profiter de 71% de réduction chez NordVPN ?

Rien de bien compliqué : il vous suffit de souscrire au forfait de 2 ans. Le prix mensuel de NordVPN passe systématiquement à 2,99 € au lieu de 10,49 €. C'est la meilleure formule que propose le fournisseur en ce moment. Celle d'un an est facturée 4,39 € par mois. Ce n'est pas le meilleur prix de NordVPN et ce forfait ne vous rend pas non plus éligible à l'offre de bonus qui est en cours.

Pour en profiter, il faut choisir la formule de 2 ans. Pour toute nouvelle souscription, vous obtenez systématiquement 1 mois, 1 an ou 2 ans de VPN gratuit. Tout dépend de votre chance puisque la durée du bonus est tirée au hasard. Si vous obtenez 24 mois d'extension, le prix mensuel de NordVPN vous reviendrait indirectement à 1,49 €. Vous paierez en effet 71,76 € pour 48 mois d'abonnement. Aucun VPN de cette qualité n'est proposé aussi moins cher.

Que vaut NordVPN ?

Venons-en aux caractéristiques de NordVPN. Il offre des vitesses de connexion très confortables pour vos différents usages d'Internet. En dehors de la sécurité, c'est l'un des critères importants quand on choisit un VPN. Nous le confirmons dans notre avis sur NordVPN. Il dispose par ailleurs de plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents. Vous pouvez également le partager avec vos proches puisqu'il est possible de se connecter sur jusqu'à 6 appareils simultanément.

Enfin, pour une meilleure sécurité et plus de stabilité, vous pouvez choisir NordLynx comme protocole de tunneling. Basé sur WireGuard, ce protocole maison offre une protection renforcée de votre trafic Internet grâce notamment à un chiffrement AES-256.