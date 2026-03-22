Nokia passe déjà du Wi-Fi 7 au Wi-Fi 9, oubliez le Wi-Fi 8

Nokia vit déjà dans le futur. L’entreprise a en effet dévoilé ses ambitions quant à la future version du Wi-Fi, le Wi-Fi 9, sans même prendre la peine d’évoquer le très attendu Wi-Fi 8.

Si le Wi-Fi 8 ne sera pas plus rapide que le Wi-Fi 7, cela n’empêche pas cette technologie d’arriver à grands pas. Celui-ci serait sur le point de débarquer sur le marché, avec une sortie possible dès la fin 2026. Et pourtant, Nokia pense déjà à la prochaine génération, à savoir le Wi-Fi 9, dont la date de sortie est pour l’instant inconnue. L’entreprise finlandaise, qui est le leader mondial des infrastructures de réseaux de télécommunication, a en effet présenté sa vision du Wi-Fi 9.

Profitant des discussions tenues au sein de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nokia a affiché de grandes ambitions quant à la future génération de Wi-Fi. L’entreprise a évoqué l’émergence de l’intelligence artificielle, qui jouera un rôle capital dans le développement du Wi-Fi 9.

Intelligence artificielle, cloud gaming, 6G : le futur passera par le Wi-Fi 9

Dans ce contexte, de plus en plus d’objets connectés et pilotés par l’IA sont en train de faire leur apparition sur le marché. Ces derniers ont besoin d’être particulièrement réactifs. Ainsi, plutôt que de miser sur un débit toujours plus important, Nokia estime que l’accent doit être mis sur la fiabilité et les performances.

Nokia a également mis en avant l’importance toujours plus grande du cloud gaming. Quelle que soit la solution utilisée (console ou PC), la latence sera déterminante. Si PlayStation arrête les jeux PC, il sera toujours possible d’y jouer en streaming sur le cloud via le PS Remote Play de l’entreprise. Dans ce contexte, une latence extrêmement faible devra être prise en compte dans le cadre du développement du Wi-Fi 9.

L’entreprise a également évoqué la 6G, qui se propage plus vite que prévu avec une alliance historique. Nokia estime que le Wi-Fi 9 et la 6G devront former un écosystème cohérent, fonctionnel et complémentaire.

Enfin, Nokia estime que le Wi-Fi 9 devra afficher des performances énergétiques raisonnables, afin d’éviter d’impacter la consommation des appareils concernés. L’entreprise indique ainsi que le Wi-Fi 9 devra bénéficier d’une « Efficacité énergétique améliorée, garantissant que des performances plus élevées ne se font pas au détriment d’une augmentation de la consommation d’énergie des appareils mobiles et des points d’accès. »