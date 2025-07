Le Wi-Fi 8 ne sera pas plus rapide que le 7, mais vous voudrez quand même y passer

Qualcomm nous en dit plus que le prochain standard de la connexion sans fil : le Wi-Fi 8. Il se concentre sur autre chose que la vitesse et compte bien en faire un argument convaincant.

Alors que le Wi-Fi 7 n'est pas encore la norme dans la majorité des foyers, l'arrivée de son successeur est déjà en très bonne voie. Les premiers appareils compatibles avec le Wi-Fi 8 sont attendus pour 2028. Une date facile à retenir, mais surtout très proche de nous. Plusieurs détails ont déjà filtré sur la nouvelle norme, et certains peuvent étonner de prime abord. Ainsi, le Wi-Fi 8 utilisera les mêmes bandes de fréquence et la même modulation que le 7.

Pour traduire ça de manière concrète, cela veut dire que le débit maximum théorique du Wi-Fi 8 sera le même que celui du 7. Pas de course à la vitesse donc, pourtant le premier argument avancé quand il s'agit de vanter les mérites du Wi-Fi 7. Comment va-t-on convaincre les utilisateurs de franchir le pas dans ce cas ? Ils devront acheter de nouveaux appareils pour profiter de la nouvelle norme après tout. Pour Qualcomm, cela tient en un seul mot : stabilité.

Pourquoi le Wi-Fi 8 devrait convaincre les utilisateurs malgré un débit similaire au 7

“Le Wi-Fi 8 marque un tournant fondamental : il délaisse les vitesses de pointe pour privilégier des performances fiables dans des conditions réelles difficiles. Il est conçu pour offrir une connectivité constante, à faible latence et quasiment sans perte, même dans les environnements mobiles, très encombrés et sujets aux interférences“, résume le célèbre fabricant de processeurs. Pour être le plus stable possible, le Wi-Fi 8 va s'appuyer sur plusieurs systèmes comme la coordination des points d'accès.

En résumé, cela va permettre aux points d'accès de partager leurs ressources afin de les utiliser de manière optimale. Au lieu d'agir indépendamment et, par exemple, vous connecter à un signal faible alors qu'un autre de meilleure qualité est disponible, ils vont communiquer entre eux pour assurer une connexion fluide et sans interruption à tous les appareils présents dans la zone. Cette technologie sera couplée à d'autres également tournée vers cet objectif. Vous pouvez les découvrir en détail sur le blog de Qualcomm.