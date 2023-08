NIO : après les voitures électriques, le premier smartphone de la firme arrive très bientôt

C’est désormais (presque) officiel : NIO, le constructeur automobile spécialisé dans les voitures électriques, va bel et bien lancer son premier smartphone dans les prochains mois. La firme a obtenu tous les accords dont elle avait besoin pour se lancer sur ce marché déjà très occupé. On s’attend à une sortie avant la fin de l’année.

Cela fait quelques mois que NIO ne cache plus sa volonté de se lancer sur le marché des smartphones. En mars dernier, son PDG William Li a confirmé que son entreprise est en train de développer son premier mobile en interne. Ce qu’il n’a pas dit en revanche, c’est à quel point le projet est avancé. En juillet, la firme a notamment obtenu l’autorisation de se connecter au réseau Internet chinois, son marché de prédilection.

Désormais, NIO a dépassé tous les obstacles à la commercialisation de son fameux smartphone au sein de l’Empire du Milieu. Selon plusieurs sources, le constructeur automobile prévoirait même un lancement pour le troisième trimestre de cette année, soit avant le mois d’octobre. On connaît d’ailleurs plusieurs éléments de sa fiche technique, qui n’aura pas à rougir face à la concurrence.

Le lancement du premier smartphone de NIO est imminent

Selon les leakers, le « NIO Phone » serait ainsi équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X. Il arborerait un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, dont on ne connaît pas encore la taille. Le tout tournerait sur Android 13 avec pas moins de 1 To de stockage. NIO n’a donc pas fait les choses à moitié et compte très clairement venir gratter des parts de marché au grand nom du secteur ?

Du moins, au moins en Chine. En effet, il est difficile à l’heure actuelle d’affirmer avec certitude que le NIO Phone sera disponible dans nos contrées. Si le constructeur prévoit bel et bien de commercialiser ses voitures en France prochainement, cela n’est pas encore le cas, malgré une implantation en Europe de plus en plus marquée. Il y a fort à parier que les fuites vont se multiplier dans les semaines à venir.

Source : CnEVPost