Nintendo Switch 2 : une nouvelle fuite évoque plusieurs versions et même des prix

Un nouveau rapport sur la rumeur Nintendo Switch 2 prétend connaître le prix de la console et la date de sortie de la nouvelle console Nintendo. Cependant, comme d’habitude, ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Alors qu’on s’attendait à ce que la Nintendo Switch 2 arrive sur le marché au premier semestre de 2024, il faudra visiblement attendre le second semestre pour le lancement de la nouvelle console. D’après une information partagée sur ResetEra, Nintendo aurait même déjà fixé une date de lancement précise : le 24 septembre. La console pourrait aussi être disponible pour tous en novembre, comme le suggère un « placeholder ».

L’auteur de cette nouvelle fuite n’est autre que l’utilisateur Discord SoldierDelta, qui a fourni des informations et des captures d'écran présentant Rise of the Ronin de Team NINJA il y a quelque temps sur le serveur The Snitch. Bien que SoldierDelta ait prouvé qu'il avait accès à des informations confidentielles, il est peut-être trop tôt pour que ces informations soient gravées dans le marbre.

Quels tarifs pour la Nintendo Switch 2 ?

L’insider révèle également que la console, qui porte le nom de code NG, serait vraisemblablement disponible en 2 versions différentes : un modèle entièrement digital ainsi qu’un modèle plus classique, à l’image de la PS5. Il s’agit de la partie de la rumeur la moins réaliste à nos yeux, puisqu’il serait très étonnant de voir Nintendo lancer une version digitale de sa console. Le fabricant nippon est toujours l’un des géants du jeu vidéo qui vend le plus de versions physiques à travers le monde.

Pour ce qui est des tarifs, il faudrait compter sur 400 dollars pour la version digitale, tandis que la version acceptant des cartouches serait vendue 450 dollars. Cela corrobore alors une autre fuite que l’on avait aussi jugée assez improbable compte tenu des antécédents controversés de la source en matière de prédictions exactes.

En développant tous ces détails, il est mentionné que le nom de code NG n'est pas un nom de code utilisé par Nintendo, mais qu'il est utilisé par les développeurs qui ont reçu la console. Le rapport mentionne également des fonctions AR, ainsi que l'absence d'un écran OLED, c’est-à-dire qu’il s’agira d’un écran LCD.