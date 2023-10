Nintendo 3DS et Wii U : la fin des services en ligne approche, voici ce que ça change pour vous

Clap de fin pour les fonctionnalités en ligne des 3DS et Wii U de Nintendo. La firme annonce l'arrêt des services en avril 2024. Petit tour d'horizon de ce qu'il va se passer pour vous et vos jeux après cette date.

La fin de vie “officielle” des consoles Nintendo Wii U et 3DS arrive doucement, mais sûrement. L'an dernier, le constructeur japonais annonçait la fermeture de l'eShop sur ces deux consoles, mettant fin le 27 mars 2023 à l'achat de jeux ou de contenus dématérialisés. Nintendo enfonce le clou avec l'arrêt prochain des fonctionnalités en ligne sur ces mêmes plates-formes. Il est prévu pour avril 2024. La date exacte sera précisée plus tard.

On peut lire dans le communiqué qu'au “début du mois d'avril 2024, le jeu en ligne et les autres fonctionnalités qui utilisent la communication en ligne prendront fin pour les logiciels de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Cela comprend également le jeu coopératif en ligne, les classements Internet et le partage de données”. L'arrêt s'applique aux New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe et Wii U Basic. Les jeux et logiciels exclusifs à la New Nintendo 3DS, comme Xenoblade Chronicles 3D par exemple, sont également concernés.

Les fonctionnalités en ligne des Nintendo 3DS et Wii U s'arrêtent en avril 2024

De votre côté, vous pourrez continuer de jouer à vos jeux hors ligne après l'arrêt, du moment qu'une connexion à un service en ligne n'est pas obligatoire pour cela. Nintendo s'occupe de ses propres jeux et logiciels, aussi il est possible que d'autres éditeurs maintiennent les fonctions en ligne. Le téléchargement de mises à jour et de jeux/DLC déjà achetés reste faisable. Notez que cela pourrait ne plus être le cas dans un futur plus ou moins proche.

Enfin, si vous étiez utilisateurs des fonctionnalités StreetPass et SpotPass, seule la première subsistera. SpotPass tire sa révérence en avril prochain. Précision importante de la part de Nintendo, “[…] si un événement survient qui rendrait difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U, nous pourrions être amenés à interrompre ces services plus tôt que prévu”. Nous voilà prévenus.