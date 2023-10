Nintendo a vendu une seule Wii U sur toute l’année 2023 dans ce pays

Au moins un fan de Nintendo aimerait encore jouer à la Wii U, la console en difficulté qui a duré un peu plus de quatre ans avant de laisser la place à la Switch. Un seul exemplaire de la console aurait été vendu aux États-Unis cette année.

Nintendo a abandonné la Wii U en 2017, et fermera toute connectivité en ligne pour la console d'ici la fin de l'année. Malgré tout, des unités non ouvertes sont apparemment toujours présentes dans certains magasins.

Selon Mat Piscatella, analyste industriel chez Circana, Nintendo a vendu une seule nouvelle Wii U aux États-Unis en 2023. Il s'agirait de la première Wii U vendue depuis mai 2022, soit depuis pas moins de 17 mois. On apprend aussi au passage que la dernière fois qu'une nouvelle PlayStation Vita a été vendue aux États-Unis, c'était en novembre 2021. Trois unités avaient alors été vendues.

La Nintendo Wii U est toujours commercialisée en 2023

Si vous vous demandez comment quelqu'un a réussi à découvrir une unique vente au détail d'une console de jeu vidéo bientôt oubliée, Piscatella explique que « nous acquérons et traitons les données de vente au niveau de chaque magasin pour chaque console chez la plupart des détaillants qui, ensemble, représentent environ 97 % du marché du matériel informatique. Cela nous oblige à utiliser tous nos doigts et nos orteils ».

La Wii U achetée chez un détaillant cette année n'était pas une console remise à neuf ou d'occasion, dont le marché est certainement plus actif. Il s'agissait bien d'une Wii U flambant neuve. Cependant, on ne sait pas quel magasin l’a vendue, ni à quel prix.

L'heureux nouveau propriétaire de la Wii U aura accès à plusieurs excellents jeux qui ne se trouvent pas sur la Nintendo Switch, notamment The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et Nintendo Land. Néanmoins, on imagine que l’acheteur est un collectionneur, et on espère que la console restera dans son emballage d’origine. Pour rappel, l’équipe d’Ici Japon a lancé un financement participatif qui permettra d’ouvrir le plus grand musée du jeu vidéo en France, et cette console devrait se retrouver dans la collection. Nintendo prévoit lui aussi d’ouvrir son propre musée retraçant l’histoire de ses jeux vidéo dès 2024 au Japon.