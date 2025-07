La Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World est à un super prix sur Rakuten, profitez-en !

La nouvelle Switch vous fait de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous ! Rakuten propose actuellement la Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World à prix réduit. Et avec le code RAKUTEN4, vous pouvez l’avoir à 464,99 € au lieu de 499,99 €. Vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous souhaitez acheter la Nintendo Switch 2 mais vous attendez une promotion intéressante pour craquer ? Le moment est venu.

Normalement en vente à 499,99 €, la console avec le jeu Mario Kart World est affichée bien moins chère sur Rakuten puisqu’elle n’est qu’à 468,99 €. Et avec le code RAKUTEN4, vous pouvez l’avoir à 464,99 €. Et si vous êtes membre du Club R, vous avez en plus 4,69 € crédités sur votre cagnotte. C’est une bonne affaire !

Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle Nintendo Switch 2 ?

Après des années de succès, Nintendo a sorti sa nouvelle console il y a quelques semaines seulement. Et bonne nouvelle, la Nintendo Switch 2 est déjà en promotion.

Côté design, la géant Japonais a gardé ce qui a fait le succès de la précédente génération tout en apportant des nouveautés notables. C’est donc une console portable qui peut toujours être dockée sur téléviseur mais qui change de gabarit puisqu’elle embarque dorénavant un écran plus grand de 8 pouces, contre 6,2 pouces pour la première génération et 7 pouces pour la version OLED, ainsi que de système d’attache des Joy-Con qui s'agrippent désormais magnétiquement à l'écran.

Sous le capot, la console est dotée une puce NVIDIA custom personnalisée basée sur l’architecture Ampere, offrant ainsi un net gain de puissance. Cette évolution permet enfin de gérer le ray-tracing et d'assurer une expérience fluide même avec les jeux les plus gourmands. On retrouve aussi la technologie DLSS qui permet d’upscaler d’afficher les images de 1080p en 4K, sans perte de qualité.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Nintendo Switch 2 ici.