Ninja Foodi Flex : la friteuse sans huile est en chute de prix pour le Black Friday

Si vous recherchez une friteuse sans huile de la marque Ninja en promotion, alors vous êtes au bon endroit ! Pour la période du Black Friday, la Ninja Foodi Flex ayant une capacité de plus de 10 litres est à moins de 190 euros grâce à une double réduction.

En cette période du Black Friday, Rakuten fait plaisir à ses clients en leur permettant de profiter d'une belle offre sur une friteuse sans huile. Par l'intermédiaire des vendeurs officiels Boulanger et Darty, la Ninja Foodi Flex est à 189 euros au lieu de 269 euros. La réduction de 80 euros se fait grâce à une remise immédiate de plus de 25 % et au coupon CLUBR10. Le code promotionnel en question doit être saisi au cours de l'étape de la commande et est valable jusqu'au 3 décembre 2024.

Proposée dans un coloris noir, la Foodi Flex de Ninja liée au bon plan Rakuten (référence AF500EU) a l'avantage d'avoir une capacité de 10,4 litres. Le bac de cuisson de l'appareil est doté d'un séparateur et de deux paniers. Ceux-ci permettent de cuisiner deux plats séparément ou de garder une seule zone pour un grand plat. D'un poids à vide de 9,4 kilos et d'une puissance de 2470 watts, la friteuse possède sept fonctions : croustillant, Airfryer, rôtir, cuire au four, réchauffage, déshydratation et levage de pâte. Pour terminer, la Ninja Foodi Flex mesure 32,7 x 49,6 x 31,6 cm.