Une friteuse Airfryer de la marque Ninja fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante ! Pour la période des soldes d'hiver, la Ninja Foodi Flex avec capacité de plus de 10 litres bénéficie d'une réduction de 50 euros qui est valable pendant une durée très limitée. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

La store officiel français Ninja Kitchen profite de la période des soldes d'hiver pour baisser le prix de l'une de ses friteuses de type Airfryer. Jusqu'à ce lundi 27 janvier 2025, la Ninja Foodi Flex est à 239,99 euros au lieu de 289,99 euros. Afin d'obtenir les 50 euros de réduction, il est nécessaire d'appliquer manuellement le coupon FLASH50AF500 dans l'encart prévu à cet effet. Pour information, la technologie Airfry incluse dans la friteuse permet d'économiser jusqu'à 75 % de matières grasses en moins que les méthodes de friture traditionnelles.

Ninja Foodi Flex : une grande capacité et jusqu'à 7 fonctions

Proposée en édition limitée dans un joli coloris Deluxe noir et cuivre, la Foodi Flex associée à l'offre Ninja Kitchen (référence AF500EUDBCP) a l'avantage de disposer d'une grosse capacité de 10,4 litres. Le bac de cuisson de la friteuse est équipé d'un séparateur et de deux paniers. Ces accessoires permettent aux utilisateurs de la friteuse de cuisiner deux plats séparément ou de garder une seule zone pour un grand plat.

D'une puissance de 2470 watts, la friteuse Ninja Foodi Flex embarque sept modes : Max Crisp, Air Fry (frire sans huile), Roast (rôtir), Bake (cuire au four), Reheat (réchauffer), déshydrater et Prove (faire lever). Au niveau des dimensions et du poids, la Ninja Foodi Flex mesure 32,7 x 49,6 x 31,6 cm et pèse 9,4 kilos. Enfin, hormis le séparateur et les deux paniers, la friteuse sans huile Airfryer signée Ninja est accompagnée d'un tiroir de cuisson antiadhésif, d'une pince en silicone, d'un tablier, d'un manuel d'instruction, ainsi que d'un guide d'inspiration avec recettes incluses.