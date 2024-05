Ninja Air Fryer MAX : l’excellente friteuse sans huile est à un super prix !

Voici une très bonne affaire à saisir sur une friteuse sans huile de bonne qualité ! Chez Amazon, la Ninja Air Fryer MAX avec une capacité de 5,2 litres fait l'objet d'une réduction de près de 50 %.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose l'excellent Ninja Air Fryer MAX à un super prix. Affichée au tarif conseillé de 189,99 euros, la friteuse sans huile voit son prix diminuer à 99,99 euros.

Pour information, la remise de 90 euros est effectuée automatiquement de la part du célèbre site de commerce en ligne. La livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en point relais et il est possible de payer l'article en plusieurs fois sans frais.

Proposé dans un coloris cuivre/noir et accompagné d'une paire de pinces en silicone, le Ninja Air Fryer MAX utilise de l'air chaud pour cuire rapidement vos repas. D'une capacité de 5,2 litres, la friteuse sans huile liée à l'offre Amazon embarque une puissance de 240 volts et affiche des dimensions de 32 x 25 x 36 cm. L'appareil dispose de cinq fonctions de cuisson : Air Fry (frire sans huile), rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater. Le panier doté d’un revêtement en céramique aux propriétés anti-adhésives peut contenir jusqu'à 1,4 kg de frites et est compatible avec le lave-vaisselle.