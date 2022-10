Netflix veut se lancer dans le cloud gaming malgré l’échec de Google avec Stadia

Netflix a fait part de ses ambitions de se lancer sur le marché du cloud gaming. Mike Verdu, vice-président de la section Gaming de la société, a précisé les contours du projet lors de la conférence TechCrunch Disrupt ce mardi 19 octobre 2022.

Netflix, le prochain acteur majeur du cloud gaming ? C'est une possibilité. Lors de la conférence TechCrunch Disrupt organisé par le site américain éponyme ce mardi 19 octobre 2022, le vice-président de la section Gaming de Netflix Mike Verdu a fait part des ambitions de l'entreprise pour ce marché porteur.

“Nous explorons très sérieusement une offre de jeux via le cloud afin de pouvoir atteindre les utilisateurs sur les TV et sur les PC. Nous allons aborder cette question de la même manière que nous l'avons fait pour le mobile, c'est-à-dire en commençant modestement, en faisant preuve d'humilité, en étant réfléchi, puis en développant. Mais c'est une étape que nous pensons devoir franchir pour rencontrer les utilisateurs là où ils sont, sur les appareils où ils consomment Netflix”, précise le responsable.

En parallèle de l'annonce de Mike Verdu, la plateforme de streaming a également confirmé le développement de 55 jeux supplémentaires pour Netflix Gaming. Et cela ne vous aura pas échapper, mais la prise de position de Netflix survient quelques temps seulement après l'officialisation de la mort de Google Stadia.

A lire également : Netflix – seulement 1% des abonnés jouent aux jeux mobiles de la plateforme, c’est un échec

Netflix ne veut pas reproduire les erreurs de Stadia avec son offre de cloud gaming

Alors forcément, la question est venue sur la table lors de la conférence, notamment sur la manière dont Netflix compte s'y prendre pour éviter un naufrage similaire. Aux yeux de Mike Verdu, Stadia est un succès technique indubitable, mais le service disposait d'un modèle économique bancable qui n'a pas réussi à séduire les joueurs.

Pour lui, l'offre de cloud gaming de Netflix se présentera plutôt comme “une valeur ajoutée” à ce que propose déjà la compagnie. Loin de lui l'idée de se frotter à des ténors du genre comme le Xbox Cloud Gaming et son affiliation au Xbox Game Pass. “Nous ne vous demandons pas de vous abonner en remplacement d'une console, c'est donc un modèle économique complètement différent. L'espoir est qu'avec le temps, cela devienne un moyen très naturel de jouer à des jeux où que vous soyez”, assure-t-il.

D'autres interrogations restent en suspens. On se demande notamment comment Netflix compte proposer ce service. Via une manette propriétaire comme Stadia, ou bien des périphériques déjà existants ? La plateforme pourrait très bien proposer son offre de cloud gaming via un client accessible sur navigateur ou bien directement sur son application disponible sur Android, iOS et sur les TV connectées. Autre point, l'accès au cloud gaming nécessitera-t-il de payer un surcoût sur votre abonnement Netflix ? Autant de questions pour l'instant sans réponse.

Source : TechCrunch