Netflix travaille sur une série Horizon Zero Dawn, c’est officiel

On savait que Sony souhaitait adapter Horizon et d'autres licences phares sur le grand et petit écran. C'est désormais officiel, Horizon Zero Dawn sera adaptée par Netflix, et on retrouvera aux commandes le showrunner de The Umbrella Academy, l'une des séries phares de la plateforme.

Souvenez-vous, en mai 2022, Sony a fait connaître ses ambitions concernant ses licences phares comme God of War, Gran Turismo ou encore Horizon. En effet, le constructeur souhaite offrir une déclinaison sur grand et petit écran de ces jeux à succès. On sait déjà qu'un film Gran Turismo est dans le tuyau, et cherche d'ailleurs toujours un distributeur.

Par ailleurs, un film Ghost of Tsushima est également en préparation, avec le réalisateur de la saga John Wick aux commandes. De quoi garantir des combats chorégraphiés avec soin. Or, nous venons d'apprendre que l'adaptation d'Horizon Zero Dawn est désormais officielle.

Cette nouvelle série inspirée par l'univers des jeux de Guerrilla sera diffusée sur Netflix, et on retrouvera derrière la caméra un certain Steve Blackman, le producteur exécutif et showrunner de la série à succès The Umbrella Academy (la 4e et dernière saison du show doit arriver bientôt par ailleurs).

Le créateur d'Umbrella Academy va adapter Horizon pour Netflix

Dans un article publié par Netflix, Steve Blackman en dit plus sur ses intentions et ses ambitions avec cette série : “Horizon Zero Dawn est un jeu exceptionnellement bien conçu avec des personnages merveilleux que l'on ne voit pas souvent dans le monde du jeu vidéo. Guerrilla Games a créé un monde incroyablement luxuriant et grouillant d'hommes et de machines, avec des trajectoires qui les mènent vers le désastre. Leur salut vient sous la forme d'une jeune guerrière nommée Aloy, qui n'a aucune idée qu'elle est la clé pour sauver le monde”, décrit-il.

Il ajoute : “Oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. Ma partenaire à l'écriture, Michelle Lovretta, et moi-même, sommes ravis de pouvoir étendre cette remarquable licence en une série pour tous les types de téléspectateurs”.

Pour concrétiser sa vision d'Horizon, Steve Blackman s'est entouré de plusieurs noms de l'industrie comme Abbey Morris (The Killing), Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions ainsi que Jan-Bart van Beek et Ben McCaw de chez Guerrilla. Roy Lee et Matthew Ball de la boîte de production Vertigo sont également investis dans le projet. Pour l'instant, aucune fenêtre de sortie n'a été donnée.

