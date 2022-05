God of War, Horizon, Gran Turismo : Sony va adapter ses jeux phares en séries ou en film

Sony veut pleinement embrasser le marché des séries et des films. God of War, Horizon et Gran Turismo seront les prochaines licences à avoir le droit à une déclinaison au cinéma ou sur le petit écran. Des projets qui viennent s'ajouter à ceux déjà en cours : l'adaptation de Ghost of Tsushima et de The Last of Us.

Sony est en ce moment dans une optique de porter ses plus grands succès vidéoludiques à l’écran. Aujourd’hui, nous apprenons que trois licences vont avoir le droit à des adaptations : God of War, Horizon ainsi que Gran Turismo.

Selon Variety, Sony travaille avec Netflix pour adapter Horizon en série. Pour le moment, peu de détails sur ce projet, si ce n’est qu’il est actuellement en phase de pré-production. Il ne devrait donc pas arriver avant la fin de l’année 2023, au plus tôt.

Sony va adapter God of War chez Amazon

Autre projet : une série God of War. Cette fois, ce ne sera pas sur Netflix, mais sur Amazon Prime Video. Cela fait quelques mois que le projet a fuité, mais il a cette fois été confirmé par Sony lors d’une réunion dédiée aux investisseurs. Aucun détail n’a été révélé et encore une fois, il faudra faire preuve de patience.

Enfin, un film Gran Turismo est en développement. Pour le moment, le film est encore au stade embryonnaire, mais Deadline révèle que Sony espère embaucher Neil Blompkamp (District 9) pour le réaliser. Ne reste qu’à voir ce qu’un tel long-métrage pourrait raconter, Gran Turismo n’ayant pas spécialement un univers propre. On rappelle qu’il s’agit d’une simulation automobile.

Ces trois projets viennent donc enrichir les autres déjà en développement chez Sony. On rappelle par exemple qu’un film Ghost of Tsushima par Chad Stahelski est actuellement en préproduction. Mais le projet le plus attendu est la série The Last of Us avec Pedro Pascal. Cette dernière adaptera le jeu du même nom et devrait arriver en 2023 sur HBO. Elle est actuellement en tournage.

Au début d’année, Sony a sorti le film Uncharted avec Tom Holland. Avec plus de 400 millions de dollars au box-office, le long-métrage a été un succès commercial. Il n’est donc pas étonnant que la société lorgne du côté de ses autres licences.

Source : Variety