Resident Evil Infinite Darkness : Netflix dévoile la première image et le synopsis de la série animée

Netflix vient de révéler une flopée d'informations sur Resident Evil Infinite Darkness, la série animée inspirée de la célèbre franchise. Le géant de la VOD a d'abord dévoilé une première image teaser montrant Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Dans un second temps, Netflix a confirmé le retour des comédiens de doublage Nick Apostolides et Stephanie Panisello. Enfin, un premier synopsis officiel du scénario a été publié.

Ce vendredi 12 mars 2021, le compte officiel « @NXOnNetflix » a publié une première affiche teaser de Resident Evil : Infinite Darkness, une série animée produite par Netflix. On y aperçoit deux des héros phares de la licence, Leon S. Kennedy et Claire Redfield, ainsi qu'une horde de zombies filant droit vers la Maison Blanche. Pour mémoire, Claire est la soeur de Chris Redfield, héros historique de la saga, notamment présent dans le futur Resident Evil 8 Village.

Netflix accompagne ce premier visuel d'un message plutôt cryptique : “même dans l’obscurité, une voix familière peut faire toute la différence”. Dans les commentaires, le leader du streaming révèle la signification du message. La série animée signe le retour de Nick Apostolides dans le rôle de Leon Kennedy et de Stephanie Panisello dans le rôle de Claire Redfield. Il s'agit des deux comédiens de doublage ayant déjà prêté leurs voix aux personnages dans Resident Evil 2 Remake. De facto, les fans retrouveront des voix connues dans la série d'animation.

Netflix révèle le synopsis de Resident Evil Infinite Darkness

En parallèle, Netflix a publié le premier synopsis officiel de Resident Evil Infinite Darkness. “En 2006, les traces d’un accès abusif à des fichiers présidentiels secrets ont été découvertes sur le réseau de la Maison Blanche. L'agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident, mais lorsque les lumières s'éteignent soudainement, Leon et l'équipe du SWAT sont obligés d'abattre une horde de zombies mystérieux” commence le synopsis.

Dans un second temps, le synopsis révèle comment Claire Redfield va se retrouver mêlée à l'attaque de la Maison Blanche : “pendant ce temps, Claire Redfield, membre du personnel de TerraSave, tombe sur une image mystérieuse dessinée par un jeune dans un pays qu'elle a visité, tout en apportant son soutien aux réfugiés. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d'une infection virale, Claire lance sa propre enquête”.

“Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche pour demander la construction d'un centre de bien-être. Là, elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble réaliser une sorte de lien entre l'épidémie de zombies à la Maison Blanche et l'étrange dessin, mais il dit à Claire qu'il n'y a pas de relation et s'en va. Avec le temps, ces deux épidémies de zombies dans des pays lointains conduisent à des événements qui secouent la nation” conclut le résumé. Netflix diffusera la série d'ici la fin de l'année.