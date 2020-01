Netflix : toujours pas de publicités pour l’instant

Netflix reste ferme face aux investisseurs. Il n’y aura pas de publicités sur la plateforme de SVOD jusqu’à que l’entreprise l’ait décidée. L’entreprise américaine cherche un autre moyen de répondre aux exigences des actionnaires et de dégager plus de revenus.

Malgré la pression incessante des investisseurs, Netflix signe et persiste et dit non à la publicité sur sa plateforme de SVOD. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son PDG Reed Hasting ce mardi 21 janvier lors de l’annonce des résultats du quatrième trimestre 2019. Comme l’explique la patron, « il n’est pas facile de faire de l’argent » avec la publicité en ligne.

En vérité, Reed Hasting explique qu’intégrer de la pub sur Netflix sous-entend devoir rentrer en compétition avec Google, Facebook et Amazon. Trois entreprises rodées dans l’art de vendre de la publicité, et dotées d’une base gigantesque d’utilisateurs. « Google, Facebook et Amazon sont extrêmement puissants pour la publicité en ligne parce qu’ils intègrent tant de données provenant de temps de sources. Cela un coût commercial, mais cela rend la publicité plus ciblée et plus efficace. Je pense donc que ces trois acteurs vont s’approprier la majeure partie du marché de la publicité en ligne », exposait Reed Hasting pendant sa présentation.

Pour le patron de Netflix, il y a donc d’autres moyens existants pour dégager des revenues, sans avoir recours à la publicité et dénaturer de fait la plateforme. « Nous avons un business modèle simple, qui se concentre juste sur le streaming et le plaisir du client », assure-t-il. Par ailleurs, Reed Hasting ne souhaite avoir recours à la publicité pour une autre raison : la collecte massive de données personnelles qu’elle engendre.

Le plaisir de l’utilisateur avant tout

Pour être compétitif, le géant du streaming devrait collecter bien plus d’informations sur ses utilisateurs, comme leur localisation par exemple. « Pas intéressé, je ne veux pas exploiter nos utilisateurs », assène le PDG. « Nous ne collectons rien. Nous sommes vraiment concentrés sur le fait de rendre nos clients heureux », explique-t-il encore une fois.

Evidemment, il convient de nuancer cette partie. Netflix traque et analyse le comportement et le visionnage des utilisateurs, pour déterminer quelle série doit être renouvelée ou au contraire arrêtée. Les tendances générales de visionnage sont aussi scrutées, afin de choisir quel projet doit être produit ou bien mis en attente. Et bien entendu, votre interface est personnalisée selon vos goûts et affiche majoritairement du contenu susceptible de vous plaire, selon les algorithmes de Netflix.

Pour rappel en France, Netflix gagne toujours plus en popularité. En décembre 2019, la plateforme de streaming est devenue la 5ème chaîne de France, avec plus d’audience que TMC, C8 et W9. Un succès qui ne risque pas de s’arrêter, avec l’arrivée des films de Hayao Miyazaki et des studios Ghibli.

