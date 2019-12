Netflix a plus d’audience que TMC, C8 et W9 et devient la 5ème chaîne de France. C’est en tout cas ce qu’avance le dernier Observatoire 2019 de la vidéo à la demande du CNC, le centre national du cinéma et de l’image animée.

Le CNC, le centre national du cinéma et de l’image animée, vient de publier son Observatoire 2019 de la vidéo à la demande. Chaque année, l’organisme livre une série de statistiques sur la SVOD en France. L’occasion parfaite d’en apprendre plus sur les habitudes des consommateurs, la fréquentation des différents services et les derniers développements globaux de la vidéo à la demande ou VàDA.

Parmi ces chiffres, une donnée a retenu notre attention : la part d’audience de Netflix par rapport aux chaînes de télévision françaises. Sur l’année 2018, Netflix dispose d’une part d’audience plus importante que celle de C8, de TMC et de W9 avec 3,5 millions de spectateurs en moyenne par jour. De fait, le service de streaming pourrait être considéré comme la 5ème chaîne TV la plus regardée dans l’Hexagone, ex æquo avec France 5 qui culmine également à 3,5 millions de téléspectateurs.

Amazon à la seconde place

Autre donnée intéressante, le CNC confirme à nouveau la deuxième place d’Amazon Prime Vidéo sur le marché de la SVOD en France. Le service de streming du géant du e-commerce regroupait en octobre 2019 21,4 % de parts de marché. Netflix reste toujours en tête et regroupe à lui seul 65,5% du total des consommateurs de VàDA en France. Néanmoins, c’est une très bonne performance pour Amazon Prime vidéo. En octobre 2018, le service d’Amazon n’était classé qu’à la 6ème place avec 10,8% de parts de marché, loin derrière son concurrent américain et les SVOD françaises comme Orange, MyTF1 VOD ou Canal VOD.

On remarque également que le profil des abonnés Amazon Prime Vidéo diffère légèrement de celui des utilisateurs Netflix. Selon le CNC, 32% des 15-24 ans regardent Netflix, c’est la tranche d’âge la plus représentée par ailleurs. En revanche, le taux de pénétration le plus haut d’Amazon Prime se situe chez les 25-34 ans. Le profil des utilisateurs de la plateforme du géant du web est donc un peu plus âgé. Cela s’explique peut-être par les contenus proposés par Prime Video, peut être plus adultes et qualitatifs que certaines séries Netflix, comme The Man in The High Castle, The Boys ou Jack Ryan. Une étude plus approfondie sur cet aspect serait digne d’intérêt.

Enfin, au niveau du catalogue, Netflix reste le leader incontesté avec plus de 4000 films (production Netflix et hors Netflix tout confondu) sur la version française. Amazon suit juste derrière avec 1323 titres, soit une augmentation de 137% depuis octobre 2016. Quoiqu’il en soit, nous sommes curieux de voir comment l’arrivée de Disney+ en mars 2020 va bouleverser ou non ces statistiques.

