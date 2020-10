Netflix, Tinder, Deezer… Découvrez les 10 applis sur lesquelles les Français ont dépensé le plus

Le cabinet App Annie vient de publier un étude dédiée aux dépenses des Français sur des applications mobiles. L'occasion de découvrir le TOP 10 des applis sur lesquelles les Français ont dépensé le plus d'argent.

Avec le confinement, la distanciation sociale, et désormais le couvre-feu en vigueur dans certaines régions de l'Hexagone, les Français ne se sont jamais autant tournés vers les loisirs numériques. Les jeux vidéo font évidemment partie des activités préférées des citoyens français, comme en témoigne la récente explosion des ventes de jeux dématérialisés.

Et sans surprise, l'arrivée prochaine des PS5 et PS5 Digital Edition ainsi que des Xbox Series X et Xbox Series S ne va pas contredire la tendance. Les applications mobiles sont également prisées par les Français. Comme le révèle une étude du cabinet App Annie, les dépenses des utilisateurs du monde entier dans les appli Android et iOS payantes ont augmenté de 20% par rapport à 2019, pour atteindre les 28 milliards d'euros.

Les applications mobiles payantes se portent bien

Ainsi, on apprend que les utilisateurs ont principalement dépensé leur argent dans des applications de streaming vidéo et dans des applis de rencontre. Toujours selon les données d'App Annie, le nombre des téléchargements de Tinder, Adopte un Mec et consorts ont tout simplement doublé dans le monde, suite au confinement.

Les applications de rencontre avaient multiplié les opérations à destination des utilisateurs lors du confinement. Tinder avait annoncé l'arrivé des appels vidéo pour draguer en étant confiné. Facebook avait lancé Tuned, une messagerie sécurisée et privée pour les couples. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, les Français n'ont pas regardé à la dépense sur leurs applications préférées.

Et justement, quelles sont les applications plébiscitées par les utilisateurs hexagonaux ? App Annie a réalisé un TOP 10 des applis sur lesquelles les Français ont dépensé le plus d'argent. On retrouve ainsi en dixième position Twitch, le service de streaming gaming. La 9e place est occupée par Google One, le service de stockage dans le cloud étendu de Google. Avec le recours massif au télétravail, il n'est pas étonnant de retrouver ce genre de prestation dans ce TOP 10.

Happn, l'application de rencontres “de proximité” truste à la huitième position. On retrouve ensuite YouTube, la célèbre plateforme vidéo de Google, le service de streaming myCanal, l'application de rencontre Adopte Un Mec, puis Disney+. Le trio de tête est occupé sans surprise par Tinder, Netflix et Deezer.

