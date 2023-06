Netflix : la fin du partage de compte fait s’envoler le nombre d’abonnés

La répression de Netflix sur le partage des mots de passe n'en est qu'à ses débuts, mais elle semble avoir l'effet escompté par le diffuseur : une augmentation significative du nombre de ses abonnés.

Des centaines de milliers de personnes ont souscrit un nouvel abonnement à Netflix depuis que le géant de la diffusion en continu a commencé à facturer des frais supplémentaires aux personnes dont le compte comporte d'autres utilisateurs, selon des statistiques collectées par Antenna. Selon, l’analyste, Netflix a connu « les quatre plus grandes journées d'acquisition d'utilisateurs américains » depuis qu'Antenna a commencé à enregistrer les abonnements au service, il y a quatre ans et demi.

« Sur la base des données les plus récentes disponibles, Netflix a enregistré près de 100 000 inscriptions quotidiennes les 26 et 27 mai », a déclaré Antenna dans un communiqué. « Ces chiffres dépassent les pics d'inscriptions qu'Antenna a observés lors des premiers confinements liés au COVID-19 aux États-Unis en mars et avril 2020 ».

Netflix voit son nombre d’abonnés exploser grâce à la fin du partage de compte

D’après les données partagées par Antenna, le nombre moyen d'inscriptions quotidiennes a atteint 73 000 durant quelques jours après la mise en place des restrictions sur le partage de compte, soit une augmentation de 102 % par rapport à la moyenne des 60 jours précédents de Netflix.

Bien que Netflix a mis en garde les investisseurs contre une « réaction d'annulation » qui pourrait se produire en réponse à ce changement, Antenna affirme qu'il y a eu plus d'inscriptions que d'annulations au cours de la période qu'elle a suivie. Netflix ne redoutait donc en aucun cas le mécontentement de certains de ses utilisateurs, le géant ayant déjà constaté sur d’autres marchés (comme au Canada) que son nombre d’abonnés s’était envolé après la mise en place de la nouvelle politique.

L’action de Netflix avait été touchée l'année dernière par la publication de sa première perte d'abonnés en dix ans, mais s'était redressée depuis lors grâce à l'introduction de directives sur le partage des mots de passe et à la diffusion en continu financée par la publicité. L'action a atteint vendredi son plus haut niveau en 52 semaines et a progressé de plus de 40 % depuis la même période l’année passée.