Facebook veut attirer les jeunes en copiant TikTok, les plus âgés risquent de ne pas apprécier

Facebook va tout mettre en oeuvre pour attirer les jeunes internautes. Ces dernières années, les plus jeunes ont déserté le réseau social pour se tourner vers des applications concurrentes comme TikTok. Mark Zuckerberg ambitionne d'endiguer cet exode en mettant l'accent sur Reels et sur le metaverse.

D'année en année, les jeunes désertent Facebook. D'après plusieurs études, le réseau social est en train de se vider de ses plus jeunes utilisateurs alors que les internautes de plus de 55 ans arrivent en masse sur la plateforme. Les jeunes ont progressivement déserté Facebook pour se tourner vers d'autres réseaux, comme Instagram ou TikTok.

Conscient du vieillissement de son parc d'utilisateurs, Facebook va tout mettre en oeuvre pour séduire les plus jeunes internautes. Lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe, Mark Zuckerberg a en effet promis aux actionnaires de transformer le réseau social pour attirer les jeunes générations.

Facebook veut ramener les plus jeunes sur ses plateformes

Tout d'abord, le groupe californien prévoit d'apporter des “changements importants” à ses applications Facebook et Instagram dans les mois à venir. Ces changements viseront à concurrencer des applications populaires auprès des adolescents, comme TikTok. Facebook va notamment mettre l'accent sur Reels, cette fonctionnalité qui permet de partager des vidéos de courtes durées auprès de ses amis.

“Nous prévoyons également d'apporter des changements importants à Instagram et Facebook au cours de la prochaine année pour nous pencher davantage sur la vidéo et faire de Reels une partie plus centrale de l'expérience”, détaille Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook est conscient que ces modifications risquent de déplaire aux membres les plus âgés de la plateforme. Il a donc promis un changement progressif qui “prendra des années, pas des mois”.

L'autre priorité de Mark Zuckerberg pour rajeunir le réseau social est le métaverse, cet univers numérique qui souhaite s'imposer comme l'Internet du futur grâce la réalité virtuelle et augmentée. “Notre objectif est d'aider le métavers à atteindre un milliard de personnes”, déclare le milliardaire. Pour refléter l'importance du metaverse, Facebook envisagerait de changer de nom d'ici quelques jours. L'entité qui regroupe Facebook, Instagram et les activités liées à la réalité virtuelle ne devrait plus s'appeler Facebook dès le 28 octobre.