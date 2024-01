Netflix supprime un de ses abonnements, Toyota ne veut pas du 100% électrique, le récap

Netflix vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour les abonnés à l’une de ses formules, Toyota ne veut pas voir toutes les voitures passer à l’électrique, Copilot s’invite sur Windows 11 grâce à une manipulation, c’est le récap.

Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs de Netflix, ceux-ci vont devoir abandonner leur abonnement actuel qu’ils le veuillent ou non. De son côté, Toyota vient d’annoncer que l’avenir des voitures ne sera pas totalement électrifié, puisque d’autres alternatives existent. Enfin, il est désormais possible de forcer l’intégration de Copilot à Windows 11. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 29 janvier 2024.

Netflix supprime complètement de son abonnement Essentiel

Netflix a annoncé qu’il allait arrêter son offre Essentiel, qui était la moins chère et la seule sans publicité. Les abonnés à cette offre devront donc choisir une autre formule, plus chère ou avec des pubs, s’ils veulent continuer à profiter du service de streaming. Pourtant, on s’attendait à ce que les abonnés actuels puissent conserver l’offre, mais ce ne sera finalement pas le cas. Cette décision fait partie de la stratégie de Netflix de se focaliser sur l’offre avec publicité, qui attire plus de nouveaux clients. Netflix propose maintenant trois offres : Standard avec pub à 5,99 €, Standard à 13,49 € et Premium à 19,99 € par mois.

Lire – Netflix va supprimer votre abonnement Essentiel même s’il est actif

Toyota ne veut pas d’un avenir avec uniquement des voitures électriques

Toyota se montre sceptique sur l’avenir des véhicules électriques, qu’il juge limité et défiant. Son président, Akio Toyoda, estime que les voitures électriques ne représenteront que 30 % du marché, et que les technologies hybrides et à hydrogène sont plus adaptées pour réduire les émissions de CO2. Toyota n’a pas investi massivement dans les batteries, contrairement à d’autres constructeurs comme General Motors ou Honda, qui misent sur l’électrification de leurs gammes.

Lire – Toyota ne croit toujours pas aux voitures électriques, voici pourquoi

L’IA Copilot peut être intégrée de force à Windows 11

En Europe, Microsoft ne permet pas officiellement d’accéder à Copilot facilement à l’aide d’un simple bouton, l’entreprise n’ayant pas encore reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Cependant, il existe désormais une marche à suivre assez simple pour contourner ces restrictions et créer un raccourci rapide vers la nouvelle IA de Microsoft.

Lire – Windows 11 : comment forcer l’installation de Copilot sur son PC ?