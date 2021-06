Netflix vient de signer un énorme partenariat avec Amblin Partners, la société de production de Steven Spielberg. Le but est de sortir plusieurs films par an sur la plate-forme. Un deal étonnant, Spielberg ayant longtemps été dubitatif sur le streaming.

C’est un nouveau gros coup pour Netflix ! Alors que la plateforme voit la concurrence se rapprocher de plus en plus dans son rétroviseur, elle vient de signer un partenariat d’ampleur avec Amblin Partners, société de production de Steven Spielberg. L’idée est ici de sortir plusieurs films par an. Cela ne signifie pas que Spielberg sera derrière la caméra (même si ce n’est pas impossible), mais que Netflix pourra profiter de l’expertise du studio. Pour rappel, Amblin Partners est né en 2015 de la fusion d’Amblin, de Dreamworks et de Participant Media.

Cette collaboration a déjà donné vie à de nombreux films, dont certains blockbusters comme Ready Player One, 1917 ou encore Ghost in the Shell. Bien entendu, les différents studios ont une histoire riche, notamment Amblin, la société fondée par Spielberg en 1981. Fait amusant, Stranger Things, l’une des séries les plus populaires de Netflix, est pensée comme un hommage appuyé aux productions Amblin des années 80.

Comme le note Deadline, le partenariat Amblin/Netflix n’est pas exclusif, puisque la société de Spielberg continuera en parallèle de travailler avec Universal pour sortir des films au cinéma. Nous aurons le droit à plus de contenu, voilà tout.

Steven Spielberg a longtemps été dubitatif sur Netflix

Ce partenariat est important, mais aussi étonnant. En effet, Steven Spielberg a souvent confié ses doutes sur le streaming par le passé. En 2019, le réalisateur de Jurassic Park avait par exemple indiqué que pour lui, un vrai film devait sortir au cinéma et que ceux qui sortaient en streaming ne devaient pas être éligibles aux Oscars.

Mais tout cela semble derrière lui. Spielberg collabore désormais avec Netflix qui doit trouver une manière de rebondir. Le service sent en effet le souffle chaud de Disney + sur sa nuque. Ce dernier continue d’engranger les abonnés et surtout les succès, comme le prouve la nouvelle série Loki. Les films Amblin pourraient-ils permettre à Netflix d’attirer un public plus familial ?

Source : Netflix