The Witcher saison 2 : Netflix dévoile un teaser centré sur Géralt de Riv

La saison 2 de The Witcher continue de se dévoiler. Plusieurs mois avant la diffusion, Netflix a mis en ligne une courte bande-annonce de 10 secondes consacrée à Géralt de Riv, le Sorceleur taciturne interprèté par Henri Cavill.

Il y a quelques jours, Netflix a dévoilé le premier teaser de la saison 2 de The Witcher. Cette première bande-annonce était exclusivement consacrée à Ciri, l'enfant surprise de Géralt de Riv. On y découvrait une personnage transformé depuis sa rencontre avec le Sorceleur. Le lionceau de Cintra a visiblement reçu un entraînement de choc.

Afin de faire monter la pression, Netflix a surenchéri avec un second teaser consacré au retour de The Witcher. Cette fois, la bande-annonce est entièrement focalisée sur Géralt de Riv, le sombre Sorceleur incarné par Henri Cavill. L'acteur a d'ailleurs publié la vidéo de 10 secondes sur son compte Instagram.

The Witcher est prêt à faire face à son destin

“On a cru comprendre que vous vouliez en voir plus sur la saison 2 de The Witcher. Geralt de Riv est prêt à faire face à son destin” tease le compte officiel de Netflix France. En miroir du teaser consacré à Ciri, la vidéo est composée de courtes séquences rapides. On y aperçoit notamment Géralt de Riv dans la pénombre armé d'une épée ou chevauchant un cheval à vive allure en pleine nature. Une scène montre aussi le sorceleur en prise avec des ennemis au beau milieu d'un rite mystique.

Un plan très court montre un lieu enneigé qui ressemble beaucoup au Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, du jeu The Witcher 3 : Wild Hunt. On imagine que c'est là que Ciri recevra l'entraînement qui la transformera en redoutable guerrière. Vers la fin de la bande-annonce, Géralt s'écrie “sauve-toi”. Le Boucher de Blaviken s'adresse-t-il à Ciri ou à Yennefer ?

Sur le même sujet : un ennemi bien connu des fans va débarquer dans la saison 2 de The Witcher

Netflix n'a pas encore communiqué de date de diffusion pour la seconde saison de The Witcher. Le géant du streaming devrait profiter la WitcherCon, un événement consacrée à l'univers de la série, pour divulguer la date de sortie et une bande-annonce complète. Cet événement aura lieu en ligne le 9 et le 10 juillet 2021.