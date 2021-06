La trilogie Bilbo Le Hobbit arrive sur Netflix le 1er juillet 2021 ! Le géant du streaming vient en effet d'annoncer la diffusion des trois opus de la saga spin-off du Seigneur des Anneaux. C'est l'occasion de découvrir, ou de revoir, les aventures de Bilbon Sacquet, Gandalf le Gris et de l'étrange créature appelée Gollum avant les événements de la trilogie initiale.

Ce 17 juin 2021, le compte Twitter de Netflix France a publié un tweet annonçant l'arrivée d'un nouvelle production au sein du catalogue Netflix. “Si vous aimez les gros pieds poilus, allez voir notre bio” encourage la publication.

Les fans de l'univers du Seigneur des Anneaux auront rapidement compris la référence. Dans l'univers imaginé par J. R. R. Tolkien, on trouve des créatures craintives et trapues juchées sur d'énormes pieds velus : les Hobbits.

Netflix va diffuser l'intégralité de la trilogie Bilbo Le Hobbit

La bio de Netflix France confirme d'ailleurs la nouvelle : “la trilogie du Hobbit arrive le 1er juillet !”. Afin d'enrichir son catalogue, le leader du streaming est parvenu à négocier les droits de diffusion de la saga, qui compte 3 films : Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012), Le Hobbit : La Désolation de Smaug (2013) et Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014).

Pour ceux qui ne connaissent pas, la trilogie du Hobbit raconte le voyage de Bilbon Sacquet, oncle de Frodon, et de Gandalf le Gris vers la Montagne Solitaire. Accompagnés d'une bande de nains, ils vont affronter un terrifiant Dragon, Smaug. Au cours de son périple, Bilbon Sacquet va tomber sur Gollum, une créature fascinée par l'anneau. Comme les films Seigneur des Anneaux, les trois long métrages ont été réalisés par Peter Jackson.

Au casting de la trilogie, on retrouve plusieurs acteurs apparus dans la saga Seigneur des Anneaux, dont Ian McKellen (le Magneto de X-Men), Cate Blanchett, Evangeline Lilly et Orlando Bloom. Il s'agit d'une adaptation, très libre et étendue parfois à l'excès, du roman Le Hobbit écrit par Tolkien en 1937. Allez-vous voir, ou revoir, la trilogie Bilbo Le Hobbit dès son arrivée sur Netflix ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.