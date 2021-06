Netflix révèle la liste des 10 films les plus regardés de son catalogue

Netflix vient de lever le voile sur la liste des 10 films les plus regardés de son catalogue. En tête de liste, on retrouve toujours le film d'action “Tyler Rake” avec Chris Hemsworth, Bird Box avec Sandra Bullock et Spenser Confidential. Ce nouveau classement signe l'arrivée de quelques nouveaux venus, dont Enola Holmes, Army of the Dead et Project Power.

Le catalogue Netflix permet de regarder d'innombrables productions originales et des contenus produits par d'autres studios. Néanmoins, ce sont bien les séries et films originaux qui se sont imposés comme le moteur de croissance du service de streaming au cours des dernières années.

Dans ce contexte, Netflix investit chaque année des sommes colossales dans la production de ses propres divertissements. En 2021, le numéro de la VOD va d'ailleurs dépenser 19 milliards de dollars pour produire des films et séries. C'est un record.

Tyler Rake, Bird Box…Voici les films originaux les plus regardés sur Netflix

Le classement des films les plus regardés est similaire à celui publié en juillet dernier. Dans le peloton de tête, on trouve Tyler Rake, un film d'action bourré de testostérone avec Chris Hemsworth suivi de Bird Box, le célèbre thriller avec Sandra Bullock. Inspiré par l'univers du film, des internautes avaient lancé un dangereux challenge sur les réseaux sociaux lors de la sortie.

1. Tyler Rake – 99 millions

2. Bird Box – 89 millions

3. Spenser Confidential – 85 millions

4. 6 Underground – 83 millions

5. Murder Mystery – 83 millions

6. The Old Guard – 78 millions

7. Enola Holmes – 76 millions

8. Project Power – 75 Millions

9 et 10 (égalité) The Midnight Sky and Army of the Dead – 72 millions

Le classement marque aussi l'entrée en scène de nombreux métrages plus récents. Citons notamment The Old Guard, un film de science-fiction avec Charlize Theron, Enola Holmes, un film d'aventure dérivé de l'univers de Sherlock Holmes (avec Millie Bobby Brown de Stranger Things), Project Power, un excellent film d'action aux allures de films de super-héros, ou encore The Midnight Sky, un film d'anticipation avec George Clooney.

Enfin, on notera le carton enregistré par Army of the Dead. Sorti sur Netflix le 14 mai 2021, le film de zombies de Zack Snyder (le cinéaste derrière la version longue de Justice League) a été vu par 72 millions d'abonnés dans le monde.