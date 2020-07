Netflix dévoile le top 10 des films originaux les plus regardés

Netflix vient de lever le voile sur le top 10 des films originaux les plus regardés de la plateforme. Pour séduire de nouveaux abonnés, le service de streaming produit en effet une myriade de films tous les ans. Actuellement, c’est le film d’action « Tyler Rake » avec Chris Hemsworth qui s’impose en tête de liste.

Le catalogue Netflix est à la fois composé de films et de séries produites par d’autres studios, comme Vikings, Sherlock ou Inception, et de films et séries originales. Chaque année, Netflix investit des sommes folles dans la production de contenus originaux. Jusqu’ici, la stratégie du groupe s’est montrée payante. C’est grâce au succès de films et séries comme Stranger Things, Mariage Story ou Dark, que le service de VOD attire constamment de nouveaux clients et consolide sa réputation. L’an dernier, la firme a d’ailleurs produit jusqu’à 47 films originaux, dont The Irishman ou le Roi, et compte plus de 160 millions d’abonnés.

La liste des 10 films produits par Netflix les plus regardés

Pour la première fois, Netflix a accepté de dévoiler la liste des 10 films originaux les plus regardés par les abonnés. En général, le service reste pourtant discret sur le nom des contenus les plus populaires. Mais Netflix change peu à peu ses habitudes. Il y a quelques mois, la firme américaine a notamment révélé le top 10 des films et séries les plus regardés en France en 2019.

Tyler Rake : 99 millions de vues Bird Box : 89 millions de vues Spenser Confidential : 85 millions de vues 6 Underground : 83 millions de vues Murder Mystery : 73 millions de vues The Irishman : 64,2 millions de vues Triple Frontière : 63 millions de vues The Wrong Missy : 59 millions de vues La Plateforme : 56,2 millions de vues The Perfect Date : 48 millions de vues

En numéro un, on trouve le film d’action pure « Tyler Rake » (ou Extraction en VO) avec Chris Hemsworth (l’interprète de Thor au cinéma). Le long métrage est sorti en avril dernier sur Netflix. La seconde position est occupée par Bird Box, un thriller avec Sandra Bullock qui date déjà de 2017. Le film avait inspiré un dangereux challenge sur les réseaux sociaux à l’époque. Que pensez-vous de ce top ? Quels films avez-vous regardé ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.