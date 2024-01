Le Galaxy S24 aura 2 fois plus de mémoire si vous le précommandez, on connaît les premiers appareils compatibles avec le Wi-Fi 7, c’est le récap’

Le Galaxy S24 arrive avec 2 fois plus de stockage en précommande, la liste des appareils compatibles avec le WI-FI 7 et les futurs processeurs qui pourraient permettre aux smartphones milieu de gamme de battre les flagships dès cette année, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 16 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons des fuites concernant les avantages et bonus de précommande du Samsung Galaxy S24, la liste des premiers appareils déjà disponibles compatibles avec le WI-FI 7 et une nouvelle génération de processeurs qui pourrait rendre les mobiles milieu de gamme très puissants.

LA PRÉCOMMANDE DU GALAXY S24 VA OFFRIR DES AVANTAGES COLOSSAUX AUX PLUS IMPATIENTS

Samsung va dévoiler officiellement les Galaxy S24 ce mercredi 17 janvier. Le leaker réputé billbil-kun vient de révéler l'intégralité des bonus proposés par la marque pour les premiers acheteurs. On y apprend par exemple, que sa capacité de stockage sera doublée pour le même prix et que la marque offrira même certains cadeaux.

Lire – Galaxy S24 : 2 fois plus de stockage, bonus de reprise, voici les avantages des précommandes

VOICI LA LISTE DES APPAREILS COMPATIBLES AVEC LE WI-FI 7

Depuis quelques jours, le Wi-Fi 7 vient d'être officialisé. Cette nouvelle norme beaucoup qui est plus stable promet des débits 5 fois supérieurs à la génération précédente. De plus, elle corrige l'un des problèmes majeurs de la connexion Internet sans fil. Les premiers appareils certifiés font déjà leur apparition. Et même s’il l’on en compte que 4 pour le moment, il est tout à fait possible que vous en ayez un dans votre poche sans le savoir.

Lire – Wi-Fi 7 : voici les appareils compatibles, certains sont déjà en vente

LES MOBILES MILIEU DE GAMME POURRAIENT DEVENIR TRÈS PUISSANTS GRÂCE AUX PROCHAINS PROCESSEURS SNAPDRAGON

En 2024, les processeurs Snapdragon 7 Gen 3 seront basés sur le Snapdragon 8 Gen 3 qui est le plus puissant de chez Qualcomm à ce jour. Ils pourraient faire des smartphones Android milieu de gamme des modèles très puissants. Ces derniers vont se retrouver au niveau des flagship de 2023. Moins onéreux, ces mobiles qui sont loin d'être dénués d'intérêt pourraient devenir encore plus attractifs.

Lire – Android : les smartphones milieu de gamme pourraient devenir surpuissants en 2024